Zuria Vega pide respeto para sus hijos y deja en claro que no hay ningún separación con Alberto Guerra

La actriz mexicana Zuria Vega ha salido al paso de los comentarios que han circulado tanto en redes sociales como en algunos medios de comunicación, desmintiendo por completo los rumores sobre sus supuestos problemas matrimoniales con Alberto Guerra.

La artista de 36 años pidió respeto por sus hijos Lúa y Luka, además de afirmar que tanto ella como su marido, están “bien”, enfatizando que las especulaciones que sugieren lo contrario son completamente “ficticias” y sin fundamento alguno, por lo que dijo que esta sería la única vez que hablará sobre este tema.

“Es que no tengo nada que aclarar. O sea, yo creo que quien se dedique a inventar todo esto tiene que dedicarse a escribir series de ficción o algo así. No tengo mucho más que decir”, expuso Vega ante las primeras preguntas de los reporteros que la captaron en el aeropuerto de la Ciudad de México.

“Sí, Alberto y yo estamos bien, es todo lo que tengo que decir. Lo triste, les voy a decir que sí, todos estos chismes e inventos, lo único que logran es que uno no quiera compartir ya más su vida privada y eso es lo que yo voy a hacer”, añadió de manera directa.

Asimismo, desmintió que estas teorías hayan tomado fuerza después de que el actor expresara una amistad con Madonna, a quien algunos internautas han señalado como la tercera en discordia.

Conjuntamente, solicitó a la prensa que respeten a su familia, argumentando que algunos han contribuido a difundir información falsa, y lamentó que las personas que se encargan de generar estos chismes no vean que tienen hijos pequeños.

“Se me hace hasta peligroso cómo pueden llegar a alcanzar a hacer tanto montaje y tanta cosa porque, todo esto que empezó, empezó con un video en mi cumpleaños. No soy yo, es una amiga mía que estaba en mi cumpleaños, y no había ninguna discusión ni nada. Entonces, como de algo que ni siquiera es real, se empieza a desatar una cosa, chicos que, en verdad, si lo aclaramos, dicen que no es cierto. Si no lo aclaramos, dicen que entonces no lo aclaramos”, aseveró.