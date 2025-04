The Last Of Us: Diferencias en la muerte de Joel en la serie y el videojuego, ¿cuál fue la más dolorosa para Ellie?

Este domingo el mundo entero lloró por la muerte de Joel Miller (Pedro Pascal) en la segunda temporada de The Last Of Us, pues tras sus múltiples esfuerzos por rescatar a Ellie de Las Luciérnagas y evitar que la joven ofreciera su vida con tal de encontrar una "cura" al ser inmune al hongo Cordyceps, finalmente fue asesinado a manos de Abby.

Aunque muchos empatizaron con este personaje interpretado por Kaitlyn Dever, quien se unió en esta segunda temporada, porque era la hija del médico al que Joel mató y quien podría haber estado detrás de la cura ante esta pandemia y nueva vida ante el Cordyceps; también hubo millones de personas que lamentaron tener que despedirse de uno de los personajes más icónicos de esta serie.

Sin embargo, así como anoche se aplaudió la increíble fotografía, maquillaje y hasta efectos especiales que se usaron para el segundo capítulo, pronto la discusión comenzó a recordar el videojuego de The Last Of Us y en el que los directores Bruce Straley y Neil Druckmann se basaron para esta serie. Pues aunque la esencia de la historia se mantiene fiel al juego, sí existen algunos cambios que aunque son mínimos, también resultan muy significativos para la producción audiovisual.

Es por ello que hoy te compartimos algunos de los cambios más importantes entre la serie y el videojuego, pero hoy queremos hablarte únicamente de la escena en la que Joel ya se encuentra a manos de Abby, quien hambrienta con una sed de venganza, le dispara en la pierna para posteriormente comenzar a torturar hasta la muerte al hombre que se convirtió en un padre para Ellie.

Diferencias entre la serie y el videojuego de The Last Of Us

Uno de las principales diferencias que los gamers notaron fue el cambio de personajes que existió en esta icónica escena, pues mientras en el videojuego son Joel y Tommy quienes quedan a manos de los villanos, en la serie el hermano del protagonista se queda en la ciudad para defenderla de los infectados y es Dina quien acompaña a Joel en lo que se convertiría en su última guardia de seguridad.

Asimismo, recuerdan que en el videojuego Ellie presencia todo lo que Abby le hace a Joel; mientras que en la serie, la inmune al hongo sólo llega para verlo morir. Además, este mismo momento es brutal, ya que en la entrega para Max nos regalan tristeza, arrepentimiento y mucha nostalgia. Pues la joven no pudo despedirse de Miller, especialmente tras un gran distanciamiento que lo llevó a tomar terapia y tras una fuerte pelea en la fiesta del primer episodio de la segunda temporada.

Por supuesto, esto no es lo único que hemos notado, sino que las diferencias también se dan hasta en la forma de muerte del personaje interpretado por Pedro Pascal. Aquí te compartimos algunas de ellas.

Tras el estreno del segundo episodio, Pedro Pascal compartió este recuerdo de la grabación. (Foto: IG pascalispunk)