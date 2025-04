Sofía Rivera Torre anuncia el nacimiento de su bebé junto a Eduardo Videgaray | VIDEO

Sofía Rivera Torres le dio la bienvenida a su bebé junto a Eduardo Videgaray y compartió la noticia a través de redes sociales con una tierna fotografía. La pareja expresó su felicidad y recibieron una ola de mensajes de fanáticos y otras celebridades, quienes expresaron sus mejores deseos a la familia que creció con la llegada del pequeño ya que el conductor también tiene una hija de nombre Andrea, con quien la actriz tiene buena relación.

En octubre del año pasado la pareja compartió la noticia del embarazo con un video en su cuenta de Instagram que al inicio generó preocupación, pues ambos expresaban seriedad al mencionar que tenían un anuncio importante. Finalmente, dejaron saber que se trataba de la llegada de su bebé expresando la gran felicidad que los invadía ante el nuevo integrante de su familia.

View this post on Instagram

La conductora compartió cada detalle de su embarazo a través de sus redes sociales, así como de la decoración del cuarto de su bebé a quien decidieron llamar Ferrán. Tras lo que pareció una larga espera, Rivera Torres compartió la llegada del pequeño con una tierna postal en la que deja ver que todo salió bien en el proceso y que ahora se dedicarán a disfrutar de los siguientes pasos en su faceta como mamá.

View this post on Instagram

Tal y como ocurrió con otras celebridades, como Ana Brenda Contreras, la también actriz no detuvo su rutina de ejercicio durante el embarazo. Esto es posible bajo recomendación del médico y si no representa un riesgo tanto para la madre como para el babé; además, permite a las mujeres hacer frente de la mejor manera al proceso de recuperación tras dar a luz y, con paciencia y cuidado, recuperar su figura.

Ferrán es el primer hijo de Sofía Rivera Torres y el segundo para Eduardo Videgaray ya que tiene una hija de nombre Andrea, de 17 años de edad, fruto de su matrimonio con la guionista Mónica Abín con quien se casó en 2004. La también productora falleció en 2017 a los 51 años de edad y aunque no se reveló la causa de muerte se sabe que luchaba contra el cáncer.

Sofía Rivera Torres habló en entrevista con Shanik Berman sobre la relación que tiene con Andrea, a quien considera su primera hija. La conductora dijo no haber experimentado antes lo que es ser madre de un bebé, pero sí de una adolescente gracias a la conciencia que ha tenido con la primogénita de Videgaray quien, aseguró, le “enseñó cómo amar”.

"La conocí de 11, ahorita tiene 17 años, pero cuando yo la conocí más chiquita y viví todo lo que viven las mamás con sus hijas, por la edad en la que me tocó conocerla, eso fue muy lindo (…) No me dice mamá, me ha dicho en algunas ocasiones. Lo que sí hace mucho, cuando me escribe sus cartitas es que soy su segunda madre y eso yo lo valoro enormemente”, dijo Torres.