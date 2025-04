La canción inédita que Los Tigres del Norte acaban de lanzar para dedicar al amor que se fue

“Al diablo tu ausencia” es la nueva canción que Los Tigres del Norte lanzaron este mes de abril del 2025, los ídolos de la música mexicana ya tienen disponible el tema en plataformas digitales como Spotify, además de YouTube, en donde está sumando reproducciones con fuerza.

Los "Jefes de jefes" ya estrenaron el tema de 3:05 minutos en donde dan a conocer los sentimientos de una persona que acaba de perder a ese alguien con quien estaba en una relación amorosa, pero que al marcharse también dejó un vacío en el corazón de quien si estaba enamorado.

La canción de Los Tigres del Norte titulada “Al diablo tu ausencia”, es una letra de la autoría de Manuel Eduardo Toscano, es el segundo corte musical que lanzaron de su próxima producción discográfica “La Lotería”, nombre también del tour que ahora realizan por diversos lugares del mundo.

Esta noche quiero, mis buenos amigos

Que brinden conmigo por un mal cariño

Que no vale nada

Que traigan botellas, la sed está fuerte

Y la noche está nueva

Me vale si van y le dicen

Que yo ando gozando la vida

Pues qué se esperaba

Súbanle el volumen a tan chida rola

Que llegue al oído de aquel mal cariño

Que me hizo sufrir

Te tengo que decir que al diablo tu ausencia

Que ya no hay heridas

Pensaba tontamente, que después de ti

Ya no había vida

Pero, ¿Sabes qué? Ya vi que sí

Y sabes una cosa, prietita

Pues ya vi que sí

Súbanle el volumen a tan chida rola

Que llegue al oído de aquel mal cariño

Que me hizo sufrir

Te tengo que decir que al diablo tu ausencia

Que ya no hay heridas

Pensaba tontamente, que después de ti

Ya no había vida

Pero, ¿Sabes qué? Ya vi que sí.