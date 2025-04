Frankie Muniz visita México y dice que es el país con los mejores fans de Malcolm el de en medio

Este fin de semana se llevó a cabo el DesertCon 2025 en Sonora, donde miles de fanáticos de la cultura pop, los cómics, cine, series, anime, video juegos y mucho más se dieron cita para vivir la experiencia de uno de los eventos más grandes que se realizan en el norte de México. La gran sorpresa fue la presencia de Frankie Muniz, quien quedó encantado al ver la reacción de la gente cuando saltó al escenario para hablar de Malcolm el de en medio.

El histrión se mostró notablemente emocionado al ver la reacción del público y la cantidad de personas que se dieron cita en la zona donde se iba a presentar. En dicha conferencia de prensa habló sobre Malcolm y el impacto que ha tenido la serie a lo largo de los años en México. De paso dejó claro que es el país donde se encuentran los mejores fans del proyecto que lo dio a conocer como actor.

"He venido a México muchas veces desde que empezó el programa, en los últimos 20 años, y a donde sea que voy la gente se me acerca. En México especialmente adoran a Malcolm, les encanta. Diría que el público mexicano es nuestro fan número uno en el mundo", dijo Frankie en la conferencia de prensa.

Frankie Muniz confirma el inicio de las grabaciones de Malcolm el de en medio, esto es todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

Frankie dejó claro que en México encontró a los mejores fans de Malcolm el de en medio (IG: frankiemuniz4)

Frankie Muniz habla sobre la nueva temporada de Malcolm el de en medio

Uno de los puntos que tienen al fandom de Malcolm el de en medio tiene que ver con los detalles que se puedan dar de la nueva temporada de la serie de la familia Wilkerson. Si bien es cierto que ya se confirmó el inicio de la grabación del programa, todavía quedan muchos detalles que brindar al respecto. Frankie solo pudo decir que la audiencia amara este nuevo capítulo en la historia Malcolm y su familia.

"Lo que puedo decir es que toda la audiencia la amará", dijo Muniz sin dar detalles más específicos sobre la trama. Sobre los personajes, Frankie confirmó que estarán todos de vuelta menos el actor que interpretó a Dewey, quien expresó desde un inicio que no formaría parte del proyecto, pero que les daba su bendición para la nueva temporada.

"Sabíamos que Erik Per Sullivan no quería ser parte, desde el principio, pero siempre nos dio su bendición para rehacer el programa. Así que todos están de vuelta, él es el único que no", dijo en la conferencia de prensa.

Ante la negativa de Erik Per Sullivan, la producción tendría que buscar al nuevo Dewey, pero Frankie tiene claro que los fans no se darán cuenta que no es el actor original. "Algo que puedo compartir, es que el chico elegido para interpretar Dewey van a creer que es Dewey", concluyó con el tema.