El documental de 8 episodios que muestra el lado oscuro de la fe en Corea del Sur y está disponible en Netflix

La plataforma de streaming Netflix es conocida por tener una gran variedad de contenido coreano. Aunque su especialidad son los K-Dramas, también cuenta con documentales de Corea del Sur y uno de los más populares es "In the Name of God: A Holy Betrayal" (En el nombre de Dios: sagrada traición, en español).

Aunque este documental llegó a Netflix en 2023, lo cierto es que es uno de los más oscuros que existen en la plataforma, pues trata sobre las sectas más perturbadoras que se han registrado en el país asiático, las cuales han generado grandes problemas a sus seguidores.

De hecho, esta serie documental de Netflix se popularizó mundialmente debido a que muestra un lado poco conocido de Corea del Sur, un país que se ha dado a conocer por la producción de K-Dramas, la música K-Pop o los productos de K-Beauty. Además, fue sumamente controversial.

"In the Name of God: A Holy Betrayal" se estrenó en 2023.(Créditos: Netflix)

¿De qué trata este documental de Netflix?

"In the Name of God: A Holy Betrayal" es un documental original de Netflix que fue estrenado en 2023. La investigación abarca la historia de cuatro personas que se autodenominaron dioses y abusaron de sus seguidores. Por su parte, las víctimas de estos líderes deciden compartir sus testimonios con la finalidad de mostrar la realidad de estas sectas, donde se han registrado toda clase de abusos.

Controversia del documental

Aunque la serie documental original de Netflix fue un éxito en el mundo entero, en Corea del Sur fue casi prohibido, ya que las sectas son un tema muy delicado en este país, ya que muchas veces se encuentran involucrados cantantes, actores, políticos y toda clase de personalidades importantes.

De hecho, Cho Sung Hyun, quien es el director detrás de este documental, fue enviado a juicio por mostrar imágenes delicadas en "In the Name of God: A Holy Betrayal", pero apeló diciendo que todo lo que se mostraba era con la finalidad de dar voz a las víctimas de las sectas. Además, reveló que muchos de sus amigos y familiares fueron parte, por lo que buscó mostrar la verdad detrás de estas creencias.

El documental "In the Name of God: A Holy Betrayal" fue casi prohibido en Corea del Sur. (Créditos: Netflix)

¿Qué más debo saber sobre "In the Name of God: A Holy Betrayal?

Título en inglés: In the Name of God: A Holy Betrayal

También conocido como: En el nombre de Dios: sagrada traición

Género: Crímenes, Documentales y Crímenes reales

Episodios: 8

Cadena: Netflix

Director: Cho Sung Hyun