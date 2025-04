¿De quién habla la canción que Grupo Frontera no cantó en la Feria de San Marcos?

Las agrupaciones del regional mexicano y de corridos están dejando de interpretar algunas canciones debido a las restricciones que están implementando algunas entidades de la República Mexicana. En esta ocasión fue el turno de Grupo Firme, quienes decidieron no cantar el tema de Se fue la Pantera en su presentación en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos 2025.

El motivo por el que Eduin Caz y su banda no interpretaron este sencillo tiene que ver con el cumplimiento de una legislación estatal que impide que se canten narcocorridos o canciones que inciten a la violencia en el Aguascalientes. Al igual que con otros artistas, los fans no reaccionaron bien al ver que la banda no iba a interpretar la canción que le estaban pidiendo. Desde el escenario, el vocalista de Grupo Firme dejó claro que no iba a interpretar el sencillo por las nuevas disposiciones.

Gracias a lo ocurrido en la Feria de San Marcos y a todos los abucheos y silbidos por parte de la gente durante la presentación de Grupo Firme, es momento de hablar sobre el tema que no quisieron interpretar los exponentes del regional mexicano. Como ya se mencionó es un narcocorrido, pero quién es el protagonista, ¿quién es la Pantera?

Eduin Caz informó que no se iba a cantar dicha canción debido a las legislaciones (IG: grupofirme)

¿De quién habla la canción 'Se fue la Pantera' de Grupo Firme?

La Pantera, o mejor dicho, Jesús Esteban Espinoza Velázquez es el protagonista del famoso corrido de la banda comandada por Eduin Caz. Para quienes todavía no saben de quién se trata, fue un presunto operador de Dámaso López Núñez, de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Se dice que Jesús Esteban operaba en Baja California Sur, donde los reportes indican que mantenía el control de todas las actividades ilegales que ocurrían en la ciudad de La Paz. El corrido estaría relacionado con su muerte en el 2014. Espinoza habría sido asesinado junto a sus escoltas en la carretera La Paz - Los Planes. El vehículo en el que viajaba habría sido emboscado por un grupo armado, quienes abrieron fuego con armas de diferentes calibres. Cerca de 40 casquillos fueron encontrados en la escena del crimen.

¿Qué dice la canción de 'Se fue la Pantera' de Grupo Firme?

El narcocorrido fue escrito por Manuel Rodelo, pero fue popularizado por Grupo Firme. La canción narra el ascenso de La Pantera en el crimen organizado, su ascenso dentro de la organización delictiva y su muerte. El protagonista del corrido no lleva el nombre real de La Pantera, sino que fue nombrado como Rosario.

En la canción se narra que llegó desde temprana edad al mundo de la delincuencia organizada, desde los 12 años y posteriormente cuenta como muere intentando salvar a su hija. Lo que hace que se genere un arquetipo de antihéroe. este último elemento es muy común dentro de los narcocorridos, ya que buscan mezclar elementos de lealtad, violencia, destino y la redención personal.