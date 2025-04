Critican a Luis "Potro" Caballero por FOTO hecha con IA junto al Papa Francisco en la que parece santo: "Qué burla"

Luis "Potro" Caballero se robó las tendencias de este lunes tras compartir un largo mensaje en redes sociales con el que lamentó la muerte del Papa Francisco, quien perdió la vida a la edad de 88 años de edad; sin embargo, también se volvió franco de burlas y críticas en redes sociales por esta misma razón. Y es que el exparticipante de La Casa de los Famosos México se retrató en algo que los fans consideraron un santo y así desató la polémica.

Por otro lado, las críticas al Potro también se hicieron presentes en redes sociales por el mensaje que le dedicó y con el que se sumó a otros famosos que también enviaron sus condolencias en este luto que es mundial. Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram donde el influencer de 32 años desató el revuelo, aunque sus palabras e imagen creada con Inteligencia Artificial (IA), pronto llegaron a páginas de comedia en Internet.

La imagen hecha con IA en un efecto realista y que recuerda la corriente del renacimiento deja ver al Papa Francisco sosteniendo las manos del influencer; mientras que él se posa elegante y con un semblante serio. Cabe destacar que para muchos esta combinación pareciera colocar a Luis Caballero como un santo y por lo tanto, despertó comentarios divididos.

"Nos despedimos del Papa más sabio, humilde y buena onda del siglo… Ya estás organizando tertulias celestiales querido Francisco. Gracias por todo", escribió el exparticipante de La Casa de los Famosos México.

Este es el posteo que causó polémica en redes. (Foto: IG @luispotrocaballero)

Luis "Potro" Caballero se despide del Papa Francisco y lo tunden en redes

Luego de que el Vaticano confirmó que el Papa Francisco perdió la vida a causa de un derrame cerebral que derivó en un coma y fallo cardiocirculatorio irreversible, Luis "Potro" Caballero compartió en Instagram una foto hecha con IA en la que se le ve junto al pontífice argentino. Allí mismo escribió unas palabras de despedida en las que afirmó que este fallecimiento es una pérdida irreparable.

"Tuve la oportunidad de ver 2 veces al Papa, una vez en a Ciudad de México y la otra en el Vaticano...impresionante la energía, la luz y la paz que transmitía el máximo exponente de la iglesia en la tierra !!! Sin duda alguna es una pérdida irreparable !!!", añadió.

Por último también le deseó un "buen viaje" al "querido Papa Francisco", provocando así que las críticas en redes sociales aumentaran, ya que muchos afirman que sus palabras son una burla para la iglesia católica e incluso para el propio Jorge Mario Bergoglio, su nombre real.

Espérense a que se enfríe pic.twitter.com/iaZ4hJWHa9 — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) April 21, 2025

Como te contábamos, esta publicación no sólo se quedó en Instagram, pues pronto llegó a otras plataformas como X y Facebook donde las críticas aumentaron en contra del Potro. Uno de los perfiles que compartió el mensaje es la cuenta @EsDeMamador, desde donde se leen mensajes como: "Veo gente loca", "el Potro no mam**, si era un fornicador en Aca Shore", "el papa no se perdía nunca Acapulco Shore", "el ridículo de Potro haciendo dibujos IA", "hipócritas a más no poder", "le faltó decir fuimos compas de borracheras

Por supuesto, el posteo de Luis "Potro" Caballero también recibió comentarios polémicos que hasta ahora el famoso no ha contestado: "Ay, ora", "un santo y a lado el Papa", "te pusiste muy guapo en la pintura y no lo eres" y "Potro el más humilde". Pese a lo viral que se ha hecho esta publicación, también hay quienes lo defienden y piden tener empatía por la muerte del pontífice.