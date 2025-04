Cazzu revela que tuvo miedo de sacar su nueva canción "La cueva" por la ruptura con Christian Nodal

Cazzu abrió nuevamente su corazón para dar a conocer detalles íntimos sobre su vida como mamá, pero también de su carrera como cantante, la estrella originaria de Argentina reveló que tuvo miedo de la aceptación del público cuando lanzó el tema “La cueva”, ya que es un proyecto en donde toca vivencias personales, tal y como fue su separación con el mexicano Christian Nodal.

En una entrevista que recientemente dio a conocer Vogue México, la intérprete de trap mencionó que está por lanzar su nuevo álbum titulado “Latinaje”, con el que da muestra de su versatilidad como compositora y en el que incluye canciones que van desde lo profundo de su corazón y de lo que ha vivido en estos años.

Cazzu desnudó su alma al mencionar que para ella fue difícil regresar a la música, ya que la canción que eligió para su retorno es algo totalmente diferente a lo que hacía antes de tomarse una pausa para ser madre de la pequeña Inti, bebé que tuvo con Christian Nodal, pues no sabía cómo las personas reaccionarían.

Para Cazzu fue importante dar a conocer a través de su música la manera en la que estaba su corazón, asegura que los artistas se inspiran en muchas ocasiones de lo que viven, y en ese momento ella pasó por una separación de su expareja sentimental Christian Nodal, suceso que se hizo bastante mediático.

Cabe puntualizar que Cazzu también mencionó que las canciones que forman parte de la producción “Latinaje”, que está por estrenar incluye temas que compuso cuando estaba en su relación con Nodal, así como otras que escribió cuando se separó del intérprete de regional mexicano tal y como lo es “La cueva”, pieza que tenía miedo de mostrar porque desconocía y no imaginaba cómo reaccionaría su público.

“Me daba mucho miedo enseñarle a la gente la canción que había hecho en el primer momento que me separé, yo no sabía lo que venía después. También es lindo recordarle a la gente que nosotros nos inspiramos de nuestras vivencias, pero esa inspiración está colmada de fantasía y de subjetividad. La gente escucha estas canciones que en algunos momentos se les puede considerar que son literales, pero en realidad son la pura subjetividad mía y están envueltas en toda esta fantasía, por eso se llama inspiración”, dice Cazzu sobre la canción “La cueva”.

La cantante causó una gran polémica cuando lanzó el tema “La cueva”, ya que inmediatamente se especuló por parte de los fanáticos que se trataba de una canción directamente para Christian Nodal, quien en ese momento ya sostenía un matrimonio con su ahora esposa Ángela Aguilar.

“La gente lo puede recibir como lo quiera recibir, pero ‘La cueva’ tiene mi subjetividad, cómo lo viví, lo que yo pensaba en ese momento y quizás ya no lo piense, quizás el sentimiento no está idéntico a como estaba en La cueva. Por eso es lindo capturar la emoción de uno y hacer la música, porque después los sentimientos no se replican idénticos”, agregó Cazzu.