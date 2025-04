Así van las votaciones de La Casa de los Famosos All Stars Hoy, 21 de abril, ¿quién será el nuevo eliminado?

La Casa de los Famosos All Stars está cada vez más cerca de conocer al onceavo eliminado del reality show, pero antes de vivir la Gala de Eliminación, vamos a recordarle a los fans cómo van las votaciones de esta semana para que los fans de los seis nominados puedan seguir apoyando a su famoso favorito y evitar que abandone el programa de tv este 21 de abril.

El domingo se vivió la salvación y los posicionamientos que dejaron muchas polémicas nuevas. Lo primero que vamos a recordar es que Paulo Quevedo salió de la placa gracias a que Lupillo Rivera le ganó a Luca la salvación y escogió a su gran amigo dentro de La Casa de los Famosos All Stars. Después de esto, se vivieron los posicionamientos donde se dijeron un poco de todo.

Tras la salvación de Quevedo, la placa de los nominados quedó con seis habitantes en la lista, por lo que los porcentajes en las votaciones deberán cambiar de cara a la última ventana de votaciones de este lunes 21 de abril. Mejor vamos a recordar los nombres de los habitantes que todavía pueden salir de programa.

Manelyk González

Niurka Marcos

Rey Grupero

Caramelo

Rosa Caiafa

Carlos Chávez

Paulo fue salvado por Lupillo Rivera (IG: lacasadelosfamosostlmd)

¿Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos All Stars este 21 de abril?

Después de la intensa noche de posicionamientos, los fans deberán seguir apoyando a su famosos favoritos para evitar que abandonen la casa este lunes. De acuerdo con el último corte de los votos, mismo donde todavía se encontraba Paulo se muestra una pelea bastante cerrada entre todos los nominados. Esto deja que cualquier cosa pueda pasar en las últimas horas.

Manelyk es la favorita, pero no la diferencia no es muy amplia con algunos otros habitantes que se encuentran la placa de nominados. La ex Acapulco Shore cuenta con el 20 por ciento de los votos, hasta el momento, pero la pelea se encuentra bastante cerrada. Se tiene que mencionar que Paulo tenía el 18 por ciento, por lo que deberán reorganizar las estadísticas.

Manelyk González tiene el 20 por ciento de los votos

Rey Grupero tiene el 16 por ciento de los votos

Niurka Marcos tiene el 15 por ciento de los votos

Caramelo tiene el 13 por ciento de los votos

Rosa Caiafa tiene el 10 por ciento de los votos

Carlos Chávez tiene el 9 por ciento de los votos

Los nominados de la semana 11 de LCDLF (IG: lacasadelosfamosostlmd)

En caso de que las votaciones sigan el mismo curso, el Cuarto Fuego sería el que se tenga que despedir de uno de sus integrantes. Carlos Chávez es concursante que se encuentra en la parte baja de la tabla en las votaciones. Su fandom deberá activarse en las próximas horas si quieren que se mantengan dentro del reality show una semana más.

Se tiene que recordar que sólo los fans de Estados Unidos pueden emitir su voto. Para hacerlo deben ingresar a la página de Telemundo y seleccionar a su habitante favorito. Los seguidores del programa de televisión en México deben confiar en lo que decidan en la Tierra del Tío Sam.