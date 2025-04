Ángela Aguilar y Christian Nodal se vuelven trend de TikTok con esta coreografía

Si hay algo que une mucho a las parejas es la diversión, un detalle clave que ayuda a que las relaciones sean mucho más prósperas y parece que Ángela Aguilar y Christian Nodal lo saben muy bien, por ello aprovechan cada oportunidad para disfrutar de la vida al máximo.

Recientemente la joven hija de Pepe Aguilar estrenó la canción "Nadie se va como llegó", tema que ha causado gran sensación entre los fans de la cantante de regional mexicano, y la pareja aprovechó esa reacción para crear un trend en la plataforma TikTok, y esta fue la respuesta.

Ángela creó una pequeña coreografía para que sus seguidores la imiten, y el primero que se prestó para hacerla fue su marido Christian Nodal. Ambos dedicaron un momento de sus vacaciones para grabarse y tratar de hacerse virales, así buscan darle más impulso al reciente estreno de la menor de la dinastía Aguilar.

Ángela Aguilar y Nodal disfrutaron de unas vacaciones. Foto: Instagram

Ángela Aguilar crea trend de TikTok y esta es la respuesta

Con una sencilla coreografía, Ángela quiere darle más vuelo a "Nadie se va como llegó", pues en sus primeras horas el clip logró juntar 1.7 millones de reproducciones. Ahora busca que ese tema musical se convierta en el nuevo trend de TikTok, por lo que junto a su esposo realiza algunos movimientos de manos, a fin de que sus seguidores lo imiten.

No obstante parece que no ha tenido mucho éxito, pues los comentarios en el video dejan ver que los fans no están convencidos de sumarse a esta tendencia. Nodal y Ángela se ven un tanto descoordinados, pero lo que sí podemos ver es que están sumamente contentos y divertidos.

Esta no es la primera vez que la pareja deja ver que se divierten mucho juntos y que entre ellos dos hay una complicidad que los hace ser felices. Con esto dejan ver que no están peleados, ya que muchos se aferran a decir que la pareja vive en constantes pleitos. ¿Te animas a sumarse a su trend?