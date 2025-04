Aislinn Derbez revela que Mauricio Ochmann le pidió el divorcio cuando ella pensaba “tenía una familia perfecta"

Aislinn Derbez acudió como invitada al podcast de Yordi Rosado en donde platicó experiencias sobre su carrera como actriz, así como también sus vivencias como hija del comediante y actor Eugenio Derbez y los críticos momentos que ha experimentado tal y como fue su divorcio con Mauricio Ochmann, padre de su hija Kailani.

La celebridad fue sincera al contar cosas que nunca había revelado, pero sin duda algo que llamó la atención del público fue que confesó que Mauricio Ochmann le pidió el divorcio a ella, Aislinn Derbez mencionó que es un tema que le llegó por sorpresa ya que pensaba que todo iba bien con su familia y que tenía algo perfecto.

La famosa contó que su relación con Mauricio Ochmann fue muy bella, pero también dijo a Yordi Rosado que su matrimonio empezó a tener dificultades más por cosas externas a ellos, que por lo que pasaba adentro, aunque todo se derrumbó y llegaron al divorcio.

Fue durante el mes de marzo de 2020 cuando la entonces pareja anunció su separación a través de un comunicado en redes sociales, Aislinn Derbez reconoció que Mauricio Ochmann le pidió el divorcio y que es algo que le llegó por sorpresa, pero que no decidió luchar porque era una decisión que ya se había tomado por parte del actor.

“A mí me agarró un poco más de sorpresa, creo que él tenía más claro que ya no quería estar. Él fue el que tomó esa decisión y yo siempre lo respeté, casi que yo no lo cuestioné. Yo no voy a ser esa persona que está suplicando, pidiendo, simplemente yo no voy a estar con alguien que no quiera estar conmigo”, contó Aislinn.