Victoria Ruffo le responde a Eugenio Derbez tras asegurar que le compró lentes de 30 mil pesos a José Eduardo

En lo que va del 2025 José Eduardo Derbez se ha convertido en tendencia por diferentes factores. Uno de ellos fue por salir en un video luciendo unos extravagantes y costosos lentes de sol, mismos que rondarían los 30 mil pesos. Entre las reacciones apareció su papá, quien aseguró que esas gafas oscuras se las había comprado Victoria Ruffo. Algunas semanas después, llegó la respuesta de la 'Reina de las Telenovelas' a Eugenio Derbez.

Ruffo fue cuestionada en De Primera Mano sobre el comentario de que le había comprado a José Eduardo unos lentes que rondaban los 30 mil pesos, comentario que había hecho el papá del 'Niño Lobo'. Ante esta pregunta, Victoria decidió arremeter contra el comediante por decir cosas sin saber si en verdad se los dio o si se los compró él actor de 33 años.

"Ese nada más abre la bocota. No fíjate que gracias a Dios hace muchos años que ya mi hijo no depende de mí", comenzó a hablar del tema Ruffo para después comentar que si llegó a comprarle lentes, pero no eran de esos precios, eran del mercado.