María León se suma a noche musical con Benny Ibarra y Edgar Oceransky

El próximo 25 de abril, tres grandes cantautores mexicanos, estelarizarán Bohemia 86, un evento en donde el público podrá experimentar una cercanía única con los artistas.

“Yo soy fan absoluta de las bohemias, esta es mi tercera o cuarta bohemia (…) me encanta, me gusta muchísimo este formato porque normalmente nosotros como artistas ya tenemos muy establecidos nuestros conciertos y la selección de las canciones, pero cuando haces una bohemia tienes el privilegio de desempolvar algunas canciones, de generar este acercamiento con el público y preguntarles qué quieren escuchar”, comentó la multifacética, María León.

La jalisciense, mencionó que las canciones que estará presentando en Bohemia 86; además de sus mayores éxitos; fueron elegidas por su público.

“A mí lo que me gusta de esta dinámica es que empieza desde antes de la bohemia. Para mí ha sido muy bonito de pronto en redes sociales generar esta encuesta para ver qué es lo que la gente quiere escuchar”.

Asimismo, la cantante compartió un poco el cómo funcionará este evento:

“Nuestra dinámica obviamente será compartir musicalmente canciones de los otros autores en un formato que la gente nunca nos ha escuchado cantar, no solamente por la parte de lo acústico; que es lo representativo de las bohemias, que hay muy poca instrumentación; pero también a nivel colaborativo y eso me emociona mucho”.

Acerca de El Cantoral, recinto en donde se llevará a cabo la bohemia, María indicó:

“Yo siento que El Cantoral tiene la magia de que es uno de los, vamos a llamarle teatro o foro de conciertos que tiene la mejor acústica a nivel Latinoamérica y tiene un formato grandioso, porque tiene muchísima capacidad y tiene un escenario divino, pero al mismo tiempo te genera esta sensación de que estás a un metro de tu público”.

Aunque la bailarina y actriz tiene una gran amistad con Benny Ibarra, declaró que no ha interactuado en persona con Edgar Oceransky. “Nos vamos a conocer hasta que vayamos a ensayar juntos. Yo no estaba muy enterada de las canciones del maestro, entonces me metí investigar y me di cuenta de que me sé casi todas, y eso es lo padre de la bohemia, que también te genera un descubrimiento musical de los autores”.

Sobre otros proyectos que la cantante tiene en puerta, tiene pendiente el lanzamiento de varios temas. “Estoy pensando en sacar música nueva. Tengo un montón de canciones guardadas desde hace un año. Yo todo el tiempo estoy escribiendo, entonces siempre tengo canciones para sacar, pero no me da chance de hacerlas todas, ni el presupuesto, ni el tiempo, ni el espacio”, comentó María León.

“Me siento muy afortunada de estar en el lugar en el que estoy y obviamente también me siento muy comprometida por mantener esta calidad, a mejorar las cosas que he hecho antes, a intentar cosas nuevas (…) toda mi vida se la he dedicado a este medio hermoso y me ha costado mucho trabajo, entonces cada pasito que doy, sea chico o agigantado, cada uno me sabe a gloria porque ha sido un proceso muy evolutivo”, mencionó la actriz sobre cómo se siente actualmente con su carrera.

Por último, la participante de Juego de Voces, invitó a la audiencia a no perderse esta espléndida velada:

“A todo el público hermoso quiero invitarlos a que no se pierdan esta Bohemia 86 en el Teatro Cantoral el 25 de abril. Va a ser una noche preciosa, de mucha intimidad, de mucha plática, de muchos momentos divertidos y nostálgicos”.

“Me gusta mucho también que exista esta interacción con otros autores. En este caso, imagínate, con Edgar Oceransky y Benny Ibarra (…) y pues se me hace lindo poder compartir estas experiencias”. María León

