Marcela Guirado profundiza en la maternidad con nueva serie

La maternidad es una de las cosas más sagradas en la cultura mexicana y latina, pero también conlleva mucho esfuerzo e inseguridades de las que poco se habla, por eso para Marcela Guirado, Lidia San José, Verónica Bravo y Paola Fernández es importante mostrarlas y dejar de romantizar tanto el tema.

“Tengo amigas que adoran a sus hijos, pero no ven la maternidad como el sueño de su vida, no la idealizan y algunas están un poco decepcionadas con lo que es, por todo lo que se callan las madres, el sacrificio que es y en el que se encuentra una vez que lo son y poco se habla de eso”, afirmó la actriz española Lidia San José.

Las actrices protagonizan “Valiendo madres”, la cual ya está disponible en Amazon Prime Video, una serie que retrata la maternidad, con sus inseguridades, comparaciones y vulnerabilidad que viven las mujeres durante este etapa de sus vidas, y que al mismo tiempo las enfrenta con la vida laboral y en pareja, pero todo desde el punto de vista de la comedia, lo que consideran que conectará con el público.

La serie narra la vida de cuatro mamás, “Paloma” (Guirado), “Majo” (Bravo), “Sole” y “Vicky” (Fernández), la primera encuentra un peculiar juguete en el cuarto de su hijo, que la hará desconfiar de su esposo, y en busca de quién es su amante, también se enfrentará a sus colegas, encontrando más apoyo en ellas de lo que imaginaba, por eso las actrices concuerdan en que la serie hace hincapié en que no hay mejor ayuda, que la sororidad.

“Esta serie rompe estereotipos, porque creo que siempre nos han enseñado que las mujeres somos enemigas y con esta serie mostramos que no, que entre nosotras podemos ayudarnos”, mencionó San José, mientras que Bravo agregó: “Es muy padre cómo se entreteje la historia, al principio el personaje de Marcela desconfía de todas las mujeres, pero ese miedo, inseguridades y vulnerabilidad en la que terminan todas, es la que las une y fortalece”.

Esta amistad sobrepasó las pantallas ya que Fernández contó que fue un proceso de grabación tan divertido que las cuatro forjaron una buena relación, lo que permitió que la grabación fuera aún más llevadera y divertida.

“Fue como en la serie, porque se podría pensar que con ciertas características, no te puedes juntar con esa mami, y no, creo que la diversidad, empoderada, hasta el punto en el que nos damos cuenta que no se necesita a un hombre para ser feliz”, detalló.