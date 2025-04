La chef Zahie Téllez y Plutarco Haza hacen fuerte revelación sobre su relación fuera de MasterChef Celebrity

La temporada 2025 de MasterChef Celebrity está cargada de momentos especiales, tanto de los participantes, como de los mismos chefs, para muestra la revelación que hizo la chef Zahie Téllez sobre uno de los famosos con quien se reencontró después de un tiempo y que manejan una gran amistad fuera del programa de televisión.

La chef Zahie Téllez publicó un video para sus fanáticos en donde explicó cual es la relación qué tiene con Plutarco Haza, lo que describió es que conoce al actor desde que eran niños, ya que fueron a la escuela juntos, así como también reveló que sus familias son bastante cercanas.

En la grabación disponible desde la cuenta en TikTok de la estrella de la cocina, Zahie Téllez contó que le resulta difícil no reír cuando sucede algo que requiere de seriedad al ser ella una de las jueces que califican el trabajo que las celebridades hacen con sus platillos.

Plutarco y yo nos conocemos desde que tenemos 6 años, hace miles de años en Mazatlán, no saben a su familia cómo la quiero, y ahorita que lo veo enfrente, lo veo muy serio, me quiero reír, pero no puedo, por qué estoy en mi papel y me le quedo viendo y me cuesta trabajo”, dice la chef Zahie