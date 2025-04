Espinoza Paz lanza nueva canción “Hoy perdemos” y los fanáticos aplauden la desgarradora letra

Isidro Chávez Espinoza, conocido musicalmente como Espinoza Paz lanzó una nueva producción discográfica, en medio de un movimiento por las letras de las canciones de regional mexicano y constante competencia por parte de algunos exponentes, el artista sinaloense regresó a sus inicios y compartió con el público un deleite musical en donde apostó por los sonidos de banda, tal y como empezó.

Una de las canciones que Espinoza Paz comparte lleva por nombre “Hoy perdemos”, un tema de desamor, con el que busca que sus fanáticos abracen su dolor, ya que se sabe que la pluma del “Poeta del pueblo” acompaña a través de sus canciones a quienes sufren del corazón por motivo de amor.

“Hoy perdemos” ya está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, Amazon Music y AppleMusic, por mencionar algunas, así como también el video oficial ya está listo en YouTube, y ha recibido buenos comentarios por parte del público.

La producción más nueva de Espinoza Paz se titula “Siempre”, es un trabajo recién lanzado el 18 de abril y en el álbum incluye 14 canciones, todas de su autoría, pues si por algo se distingue el originario de Angostura, Sinaloa es por su poder para escribir letras que llegan al corazón de su gente.

Para la letra de “Hoy perdemos”, Isidro Chávez Espinoza, nombre con el que el artista firma cada una de sus canciones, ya sea las que incluye en sus discos o las que comparte con otras estrellas de la música mexicana, decidió contar una historia de desamor en donde revela como se acabaron los sentimientos de una pareja.

Duermo con la conciencia tranquila

Porque nunca te fallé

Siempre fuiste tú mi prioridad

Y en amarte me enfoqué

Sobre las preguntas que te hicieron

De quien fui yo para ti

También les hubieras dicho

Que nuestro amor lo defendí

A capa y espada hasta me humillaba

Por verte feliz

A capa y espada mi vida la daba

Nunca te engañe

Hoy perdemos

Pero a la vez ganamos una posibilidad

El que extrañe primero

Es el que va a lamentar

Y va a llamar buscando repararlo

Porque está comparando lo que tenía

Hoy perdemos

Pero a la vez ganamos cada quien su libertad

Y no, no te preocupes, yo no quiero tu amistad

Yo lo que quiero, es no volver a verte

No tenerte enfrente, de mi camino

Estoy enojado de tu forma de actuar contra mí

Porque yo siempre mi vida te di

Hoy perdemos

Pero a la vez ganamos una posibilidad

El que extrañe primero

Es el que va a lamentar

Y va a llamar buscando repararlo

Porque está comparando lo que tenía

Hoy perdemos

Pero a la vez ganamos cada quien su libertad

Y no, no te preocupes, yo no quiero tu amistad

Yo lo que quiero, es no volver a verte

No tenerte enfrente, de mi camino

Estoy enojado por tu forma de actuar contra mi

Porque yo siempre mi vida te di

Qué mala gente resultaste

Porque me haces esto a mí, si yo te amé

Como nunca había amado así te amé

Como nunca había amado así te amé