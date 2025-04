Ana Bárbara busca a fan que le pidió un abrazo tras salvarlo de la depresión, quiere regalarle un celular | VIDEO

¡Ana Bárbara pide ayuda! La cantante se volvió tendencia en redes sociales por su más reciente posteo en Instagram, en el que pide apoyo de los habitantes de San Luis Potosí para dar con el paradero e identidad de un fan que la sorprendió en su último concierto y quien además, le tocó el corazón de forma única, pues le hizo saber que sus canciones y su hermosa voz, salvan vidas de la depresión.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de Loca compartió un reel de un momento muy especial que vivió en su tierra natal este fin de semana, cuando un fan llegó a su concierto con un letrero en el que le hacía saber que gracias a su música él logró superar la depresión, por lo que le pedía un abrazo y no una foto, como muchos de sus otros seguidores. Este momento fue especial para todos los asistentes al show, ya que al pasarle el micrófono al hombre y dedicar unas palabras, la famosa rompió en llanto.

Luego del especial momento, la compositora de 54 años está buscando al hombre para darle una gran sorpresa; sin embargo, hasta el momento la identidad de este fiel fan sigue siendo desconocida, pero se espera que pronto ocurra un hermoso reencuentro en el que la cantante le regale un celular, pues según hizo saber el joven, carece de un teléfono y por ello no cumplió el sueño de tomarse una foto junto a su ídola.

"Tú que me inspiraste tantas tantas melodías…… #BesosRobados Paisanos de #sanluispotosi. Voy buscando el corazón de este Bandido que me dió un 'Beso robado'. Ayúdenme a encontrarlo para darle su celular ", escribió en Instagram.

Fue este fin de semana cuando en un concierto que Ana Bárbara ofreció en San Luis Potosí, un fan llegó con un cartel en el que le pide un abrazo, algo que para él sería de lo más especial, ya que fue con su música como él logró superar la depresión. Asimismo, asistió al show con un regalo que la famosa no dudó en recibir.

"No pido mucho Ana Bárbara, no tengo teléfono para una foto. ¿Me puedes regalar un abrazo? Te traje un regalo, me ayudaste mucho con la depresión", se leía en el mensaje.