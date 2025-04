Alex B le responde a Paty Chapoy y asegura que todo lo que dice de él, "es parte del mundo del espectáculo"

Luego de que Paty Chapoy estallara contra el hermano de Daniel Bisogno, Alex Bisogno responde a las acusaciones de la conductora de Ventaneando y asegura que todo lo que dice de él no es verdad y solo es parte del espectáculo, pues lo conoce desde hace muchos años y sabe que él siempre ha trabajado.

Durante una entrevista en el canal de YouTube del conductor René Franco, Alex Bisogno aclaró varias polémicas que han surgido tras las muerte de Daniel. Uno de los principales puntos que desmintió es que quiera quedarse con la herencia y que sea albacea, detalló que no está buscando dinero para él y que debido a que su hermano no dejó testamento se han generado muchos problemas.

También aprovechó para decir que la supuesta fiesta que se dijo había sido en casa de Daniel Bisogno no es verdad. Alex, señaló que sí se llevó a cabo una reunión con los amigos de su hermano pero fue en su casa, por lo que nunca, entraron a la casa de "El Muñeco" para festejar ni hacer ningún tipo de celebración en el hogar del conductor de Ventaneando.

Durante la charla también reiteró que sí hay un distanciamiento con Cristina Riva Palacio, la exesposa de Daniel pero desconoce cuáles sean las causas pero acuñó que el hecho se deba a un mal entendido, hecho que lamenta, pues debido a eso no ha podido ver a su sobrina y tampoco su papá quien al parecer la extraña mucho y siempre pregunta por ella.

Cuando René Franco le preguntó a Alex B sobre las declaraciones de Paty Chapoy cuando hace unos días dijo que quería quedarse con la herencia de su hermano y le dijo que se pusiera a trabajar, desmintió que sean verdad todas esas acusaciones y mencionó que lo dice porque quiere hacer de la situación parte del espectáculo, pues dijo que la conductora lo conoce desde hace muchos años y sabe que ha trabajado desde los ocho años de edad y nunca ha dependido de nadie, por lo que no quiere dinero alguno.

Alex indicó que sabe que los comentarios que Paty no le afectan, pues su hermano Daniel le enseñó cómo funcionaba el medio del espectáculo: "Todo esto que se dice de mi no me lo tomo personal, porque siento que esto es parte del mundo del espectáculo y hay que apechugar, pero de eso a que sea cierto..."

"Claro que Paty Chapoy sabe cosas de mi, me conoce de toda la vida y ella sabe y toda la gente de Ventaneando sabe que yo soy un tipo honrado, educado, responsable nadie con quien yo haya trabajado podría decir lo contrario y a las pruebas me remito. Soy un cuate deportista, no tengo vicios, no tomo, no fumo y nunca me he drogado", expresó.