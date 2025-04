Alex B confirma robo en la casa de Daniel Bisogno, pero fue antes de morir; niega que hayan sacado pertenencias del conductor

En una de las emisiones de Ventaneando de la semana pasada, Pati Chapoy le mando un contundente mensaje a Alex B, hermano de Daniel Bisogno, luego de que el exconductor difundió un comunicado asegurando que el fallecido conductor no dejó testamento para repartir su herencia. Si bien aseguró que él y toda la familia saben que los bienes, dinero y propiedades serán para Michaela, hija del "Muñe", detonó todo un escándalo.

De acuerdo con lo que comentó, la mamá de la pequeña, Cristina Riva Palacio ya habría cortado todo contacto con la familia y además se le cambió la cerradura a la que fue casa de Daniel Bisogno. En el programa de chismes, la periodista Pati Chapoy aseguró que esta decisión se tomó luego de un robo en casa del fallecido conductor, esto luego de que habrían saqueado la propiedad.

Luego de estas declaraciones, Alex B por fin respondió a las acusaciones y señalamientos, esclareciendo qué ocurrió con este robo y en el que supuestamente habría estado involucrado él y unos amigos; cabe destacar que este rumor incrementó en redes sociales por una foto de una organización que el exconductor de Al Extremo realizó con unos amigos y de la que se había dicho, fue en el hogar del Pedregal del "Muñe", sin embargo, ya hay una aclaración de lo ocurrido.

Este fin de semana, Alejandro Bisgno estuvo como invitado en el canal de YouTube La Taquilla, con René Franco y allí habló sobre toda la polémica que se ha generado por la herencia de su hermano y quien falleció el pasado 20 de febrero. Durante la conversación el actor recordó las palabras de Pati Chapoy y el robo que ocurrió en casa de Daniel, y que en redes se comenzó a difundir una foto que daría explicación.

La foto que le mostró René Franco al exconductor lo deja ver junto a un grupo de amigos y en redes se acusó que la pic fue tomada en el hogar del conductor de Ventaneando, iniciando así especulaciones que este grupo habría saqueado la vivienda; sin embargo, Alex B negó las acusaciones y destacó que la foto fue tomada en su propio departamento, además que el robo al que se refiere Pati Chapoy no fue reciente, sino antes de que el "Muñe" perdiera la vida hace un par de meses.

La reunión, explicó, se hizo para recordar anécdotas junto a su hermano, allí Alex B destacó que en múltiples ocasiones se ha dicho que esta reunión fue para que los amigos de Daniel se llevaran cosas del conductor a modo de recuerdo, pero negó que esto fuera la verdad. "Ese lugar no es la casa de Daniel, ese lugar es mi departamento y tengo cómo comprobarlo", afirmó antes de agregar que nunca ha metido a nadie a casa de su hermano, pero confirmó que sí existió un robo. Mostró pruebas de que este es su departamento y no la casa de su hermano. (Foto: YouTube La Taquilla, con René Franco)

"Sí robaron en casa de Daniel, pero no cuando él falleció. De hecho, esas pruebas las tengo yo, que en su momento yo las mostraré. Obviamente no fue alguien cercano a la familia; sí fue víctima de un atraco por así decirlo, que ya lo platicaré en su momento si es necesario", dijo antes de afirmar que no tiene por qué estar contando cosas privadas de la familia.