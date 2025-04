Paquita la del Barrio manda un mensaje desde el más allá en el que sería su cumpleaños 78: "Dios me dio permiso"

El pasado 17 de febrero, el mundo del espectáculo se vistió de luto con el inesperado fallecimiento de Paquita la del Barrio, quien murió a los 77 años de edad mientras dormía en su casa de Xalapa, Veracruz, en esta misma ciudad se llevaron a cabo los servicios funerarios en donde solo ingresaron amigos y familiares.

A casi dos meses de la muerte de la cantante, es la misma Paquita la del Barrio quien envió un mensaje a sus seguidores desde “el más allá”, agradeciendo el cariño a quienes la recuerdan, sin embargo, su mensaje conmovió a todo aquel que lo escuchó, pues, es algo que la intérprete de “Cheque en blanco” presuntamente dejó grabado antes de morir.

¿Qué dice el mensaje de Paquita, la del barrio?

En un video en donde el fondo es de color negro y se aprecian dos mariposas de color azul volando, se puede escuchar la voz de la cantante, una grabación que presuntamente habría dejado antes de que la muerte la sorprendiera el pasado 17 de febrero.

En dicha grabación, Paquita dice haberse escapado, pero no sabe si del cielo o del infierno, lo que sí es que menciona que Dios le ha dado permiso, además pide que no la olviden y que no dejen de pedir sus canciones; finalmente, la cantante envía bendiciones a todos sus seguidores.

“Amigos, soy Paquita la del barrio, me da mucho gusto saludarles… ya vieron, me escapé, no sé si del cielo o del infierno, realmente no les puedo decir, pero Dios me ha dado permiso, pero, sí les agradezco mucho a toda esa gente que ha estado al pendiente de mí, muchas gracias no tengo con que pagarles, aquí estamos y no quiero que dejen de creer en mí, quiero a mi gente de siempre a mi gente que pide mis canciones a mi gente que habla de mí, los quiero mucho, les mando un abrazo y que Dios los bendiga, hasta pronto”, se escucha a la cantante

En la publicación en la que se escucha la voz de la cantante a poco más de un mes de su fallecimiento, fanáticos y amigos del gremio reaccionaron dejando comentarios en los que aseguran que la cantante falleció, pero que ahora la leyenda ha nacido.

¿Cómo murió Paquita la del barrio?

La mañana del lunes 17 de febrero, se confirmó el fallecimiento de la cantante quien planeaba presentarse pronto en uno de los escenarios más importantes de la capital: El Auditorio Nacional, show que dejó pendiente, sin embargo, ahora se le realizó un homenaje a su memoria y a su trayectoria.

Tras confirmarse la noticia de su muerte, familiares de Paquita dieron las primeras declaraciones a algunos programas de televisión en los que confirmaron que la intérprete de “Rata de dos patas” falleció en la tranquilidad de su casa mientras dormía.

Al darse cuenta que la cantante no despertaba, familiares hablaron a los servicios de emergencia quienes acudieron al lugar solamente para certificar el fallecimiento, pues, la cantante ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con su sobrino y manager Francisco Torres, él cree que la cantante no sufrió nada y que ni siquiera se habría dado cuenta de su muerte.