"No soy la villana": nuevo supuesto tema de Ángela Aguilar fue creado con IA y no es oficial

Ángela Aguilar habría lanzado un nuevo tema que habla de la polémica existente donde se involucra a su persona, a su esposo Christian Nodal y claro, a la trapera argentina Cazzu. Esta canción de la mexicana sería una respuesta contundente al último sencillo de la madre de Inti, hija también del intérprete de norteñas con quien se casó.

Sin embargo, se trata de una publicación completamente falsa en donde utilizaron la Inteligencia Artificial para igualar la voz de Ángela y la montaron sobre un tema. Esto es una práctica que se ha vuelto popular en las redes sociales, que incluso ha servido para estafar a muchas personas, pues imitar una voz ahora es bastante sencillo.

Hasta el momento no hay una respuesta oficial de la familia Aguilar, pero se dio a conocer un comunicado en el canal de "Prensa Aguilar" en Instagram donde se hace referencia a la inteligencia artificial. En este breve mensaje aseguran que no se cansarán de desmentir todas las noticias falsas que aparezcan en internet. Además, piden a la gente siempre verificar las fuentes antes de compartir alguna publicación.

Es una letra bastante controversial y que sale completamente del estilo que ha manejado la cantante mexicana desde que empezó su carrera dentro de la industria del regional mexicano. Siempre ha cuidado su reputación con mucho detalle, pues no le gusta ni se le ha oído cantar ningún tema negativo o que hable sobre infidelidades, temas malos, etcétera.

"Lo vi sentado con la mirada perdida, el alma vacía.

Ella a su lado, pero tan lejana y yo entendí que su amor no bastaba;

no dije nada sólo te escuché contaste historias que ni ella sabía,

en cada sorbo fuiste a entender que el corazón se ahoga

y aunque digan que te lo que te lo robé,

tú sabes bien quién dejó la puerta abierta,

yo no obligué a su piel a querer,

pero era un cuerpo con el alma incompleta.



Ve linda, dile que fue casualidad

que el destino no pregunta su lugar,

no me culpes yo no fui la tempestad,

yo fui la paz que ya no pudo hallar.

No promesas, no hubo traición,

sólo verdades querían callarlas,

si el amor pesa más que el error

entonces dime quien carga la balanza"