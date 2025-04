Leonardo García desmiente haber recaído en el alcohol y habla de la situación de Imelda Garza Tuñón

En medio de los rumores de una supuesta recaída en el alcohol, el actor mexicano Leonardo García, ofreció una entrevista ante las cámaras del programa "Venga La Alegría", en donde desmintió dichas especulaciones asegurando que actualmente se encuentra muy concentrado en diversos proyectos, así como en su pareja.

Asimismo, fue cuestionado sobre la situación actual que está enfrentando Imelda Garza Tuñón al ser señalada de tener una supuesta adicción a las sustancias ilícitas, limitándose a guardar silencio respecto al tema debido a que dijo no tener conocimiento de quien era, aunque eso sí, aprovecho la oportunidad para reiterar su apoyo hacía Maribel Guardia, quien es una gran amiga de su familia.

"Imelda, no se ni la conozco, entonces no puedo opinar, a Maribel la quiero muchísimo, es amiga de mi papá, de mi mamá, en fin. Maribel, te amo con toda mi alma y todo mi corazón sabes que aquí estamos para lo que se ofrezca.", comentó.

Sobre la posibilidad de contratar a un médium para hablar con su fallecido padre, Andrés García, luego de que asegurará que se le había aparecido en algunos de sus sueños, aclaró que pese ser algo escéptico de ese tipo de temas le parecía una buena idea siempre y cuando encuentre uno que cuente con auténticas habilidades para contactar con el más allá.

"Eso está curioso fijate, pero no soy tanto yo de ese tipo de cosas. Si me encuentro uno que no sea charlatan, que realmente tenga conexión para abrir el portal, pues es buena idea", señaló.