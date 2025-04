Karla Sofía Gascón pensó en tirarse al río Sena y "desaparecer" por las críticas que recibió "Emilia Pérez"

Emilia Pérez ha sido una película muy controvertida, desde que se anunció que hablaría de un tema muy polémico en México, por lo que tras su estreno y viendo las actuaciones de Selena Gómez, Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón fueron recibidas con mucho hate en las redes sociales.

Sin embargo, la actriz española Karla Sofía Gascón, se metió en una fuerte discusión debido a la reaparición de antiguos tuits con comentarios ofensivos sobre el islam y George Floyd lo que estuvo a punto de cancelar su participación en la promoción de la película pra la serie de premios.

Ahora fue invitada al programa ‘El Hormiguero’ y durante la entrevista habló sobre la cancelación y el rechazo que vivió a raíz de la polémica, asegurando que la situación la afectó profundamente, al punto de llegar a tener pensamientos suicidas, pues la industria del espectáculo se puso en su contra.

En la conversación con el presentador Pablo Motos, Gascón relató cómo la controversia estalló mientras promocionaba la película Emilia Pérez, sin embargo, la atención mediática no solo se centró en la producción cinematográfica, también en los ataques dirigidos hacia ella tras la viralización de sus antiguas publicaciones en redes sociales.

Lejos de reconocer que sus propias palabras fueron el detonante de la reacción negativa, la actriz argumentó que existía una intención de desacreditar la película y, con ello, destruir su imagen. Según ella, varios sectores ultraconservadores y personas transfóbicas se unieron para atacarla, utilizando su pasado en redes sociales como una herramienta para desprestigiarla.

Aunque no especificó qué tipo de críticas recibió la película por estar protagonizada por una mujer trans, la actriz insistió en que la producción y su elenco fueron blanco de odio y envidia en la temporada de premiaciones, lo que, según ella, afectó el reconocimiento del filme.

"Todo se alineó para que nos golpearan por todos lados. Fuimos víctimas de un sistema dominado por redes sociales, donde el odio y la envidia pueden perjudicar el trabajo de cualquiera. Que me llamen racista me parece absurdo; hay acusaciones que simplemente no tienen sentido. Me sentí como en la Santa Inquisición”, agregó Sofía Gascón.