Jessica Simpson confiesa que come esperma de serpiente para mejorar su voz

Es bien sabido que dentro de la industria musical, uno de los factores que se cuida de sobremanera es la voz de las y los artistas, pues esa parte de su cuerpo es esencial para construir una carrera dentro de un área tan competitiva. Es por ello que, a lo largo de los años, las cantantes han encontrado técnicas personalizadas para mejorar y resguardar esta herramienta de trabajo.

Desde infusiones, técnicas y mucha hidratación, hay varias formas de mejorar el rendimiento vocal; sin embargo, también existen otros elementos más exóticos que son usados con este propósito y fue la icónica Jessica Simpson quien reveló uno de sus secretos mejor guardados para mantener su voz en la mejor forma: beber esperma de serpiente.

Fue por medio de un divertido video en Instagram que Simpson compartió con sus seguidores un curioso secreto sobre su rutina vocal, afirmando que desde hace varios años consume un sumplemento herbal que, según ella, mejora su voz, pero entre sus ingredientes se encuentra este fluido que proviene directamente de las serpientes.

El ingrediente secreto que consume Jessica Simpson para tener una buena voz

Como era de esperarse, el video rápidamente se volvió viral y en él se puede ver a Simpson con un frasco en mano, explicando cómo llegó a descubrir el ingrediente secreto detrás de su poderosa voz. En tono ligero, la cantante relató cómo su profesor de canto le recomendó un jarabe de hierbas chinas sin saber mucho sobre sus componentes.

Pero no fue hasta que sus seguidores comenzaron a preguntarle sobre el contenido de la bebida, Simpson recurrió a una búsqueda en Google, descubriendo que el suplemento contenía esperma de serpiente. Según sus palabras, la sustancia era similar a la miel en consistencia y sabor, lo que añadió un toque aún más gracioso a la revelación.

Me preguntaron: "¿qué estás bebiendo?". Es una hierba china, y yo les respondí: "no sé. Mi profesor de canto me dijo que la bebiera" [...] Lo buscaron en Google y es esperma de serpiente. Es como miel [...] Si quieres una buena voz, ¡tienes que beber esperma de serpiente!, dijo entre risas.

La revelación sobre el suplemento de esperma de serpiente llegó en un momento significativo para Simpson, quien recientemente lanzó su primer EP en más de una década, titulado "Nashville Canyon, Pt. 1", obra que marca el regreso de la cantante al mundo de la música después de un largo periodo de ausencia, durante el cual se dedicó principalmente a su carrera empresarial y a su familia. Este material incluye 5 canciones como “Leave Me”, “Use My Heart Against Me” y “Breadcrumbs” y la respuesta del público ha sido positiva, destacando la frescura y sinceridad del trabajo, una autenticidad que se refleja también en su voz.

Simpson, quien se presentó en el escenario por primera vez en años en un show en Texas.

Fotografía: Instagram/@jessicasimpson

¿Quién es Jessica Simpson?

Jessica Simpson es una cantante, actriz, empresaria y autora estadounidense que alcanzó la fama a finales de los años 90 con su álbum debut "Sweet Kisses" (1999), pero a lo largo de su carrera musical lanzó otros materiales exitosos como "In This Skin" (2003) y "Do You Know" (2008), explorando géneros que van desde el pop hasta el country. En 2025, tras una larga pausa, regresó con el EP "Nashville Canyon, Pt. 1".

Además de su carrera en la música, Simpson se hizo popular en la televisión con el reality show "Newlyweds: Nick and Jessica" (2003-2005), que documentó su matrimonio con el cantante Nick Lachey. También incursionó en el cine con películas como "The Dukes of Hazzard" (2005) y "Employee of the Month" (2006).

Sin embargo, su mayor éxito fuera de la música ha sido en el mundo de los negocios, con su marca de moda Jessica Simpson Collection, que genera más de mil millones de dólares en ventas, convirtiéndola en una de las empresarias más exitosas del entretenimiento. Su poderosa voz y carismática presencia la convirtieron en una de las figuras más reconocidas de la industria musical de su generación.

Fotografía: Instagram/@jessicasimpson

En el ámbito personal, Jessica Simpson ha sido abierta sobre sus luchas con la autoestima y la presión de la industria, temas que abordó en su libro autobiográfico "Open Book" (2020). Tras su divorcio de Nick Lachey en 2006, se casó en 2014 con el exjugador de la NFL Eric Johnson, con quien tiene tres hijos.