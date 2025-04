Eugenio Derbez reacciona a la supuesta boda secreta de su hijo José Eduardo con Paola Dalay

La familia Derbez ha dado de qué hablar por los recientes rumores de supuestos conflictos entre ellos, sobre todo aquel que tiene que ver con José Eduardo derivado de la enemistad que existe entre el Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Algo por lo que el hijo del comediante habría decidido no invitarlos a su supuesta boda con Paola Dalay, algo a lo que ya reaccionó su famosos papá con dudas sobre las declaraciones que hay sobre el tema.

José Eduardo Derbez se vio envuelto en una fuerte polémica por el bautizo de su primogénita, Tessa, debido a la ausencia de su padre y sus hermanos, Vadhir y Aislinn. Esto generó una serie de especulaciones que apuntaban a un distanciamiento del comediante con sus hijos; sin embargo, todos dejaron claro en diversas entrevistas que habrían sido compromisos de trabajo por lo que no habrían podido asistir a la fiesta y que se encontraron en Los Ángeles, California, días después de la celebración.

Ante el alboroto que generaron las declaraciones de José Eduardo sobre una boda secreta, su papá, Eugenio Derbez, no evitó ser cuestionado al respecto mostrando dudas y asegurando que, aunque podría haberse casado sin invitarlo, no lo haría en Las Vegas como se sospecha.

“No creo, ya me hubiera yo enterado. Bueno, quién sabe, en una de esas es un capítulo más de su nueva serie… no creo, lo dudo mucho, pero tampoco metería las manos al fuego diciendo que no, no pasó, pues no. Dudo que se haya casado en Las Vegas, que se case yo creo que sí puede suceder en algún momento, pero no en Las Vegas”, dijo Derbez ante los medios retomado por "Despierta América".