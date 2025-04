Ángela Aguilar se declara fan de Netón Vega, el famoso cantante de corridos tumbados

Aunque por algún tiempo Ángela Aguilar negó rotundamente que fuera de su gusto el género conocido como tumbado, la cantante de música ranchera ahora parece haber cambiado de opinión, ya que compartió un video en donde de fondo se escucha un corrido de Netón Vega y Tito Doble P.

La famosa cantante de regional mexicano compartió un video en sus redes sociales en donde da a conocer a sus fanáticos que está preparando algo para ellos, puesto que está en el área de maquillaje y peinado, momento en el que se aprecia relajada y disfrutando de la música de los artistas de corridos tumbados.

La canción que se escucha de fondo es “Chiquita”, un tema de Netón Vega y Tito Doble P, quien se sabe es el primo del cantante Peso Pluma, pieza que parece ser del agrado de Ángela Aguilar, quien en la actualidad ha dado a conocer su gusto por nuevos exponentes de la música regional mexicana.

"No soy la villana": nuevo supuesto tema de Ángela Aguilar fue creado con IA y no es oficial

Desde hace algunos años, Ángela Aguilar se ha convertido en una de las cantantes más importantes de la música mexicana, pero también quien ha estado en varias ocasiones dentro de la polémica y escándalos, ya sea por su relación y matrimonio con Christian Nodal, así como también por lo que comparte y opiniones que da a conocer en redes sociales.

Aunque hay que destacar que Ángela Aguilar ha sido presa también de las opiniones encontradas de algunos de los usuarios en redes sociales, por lo que en varios momentos ha dado a conocer que ella solo lleva a cabo su trabajo y se limita a contestar comentarios que las personas dejan en sus perfiles oficiales.

He tenido que llorar el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado. Y sin embargo, aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie, porque la música es lo que soy”, fue lo que dijo Ángela Aguilar recientemente al recibir a un premio en la gala Women in Music de Billboard.