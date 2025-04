Álex Kaffie critica a Belinda y la llamada “coda” por el ramo de flores que le regaló a Shakira

Shakira sigue sumando éxitos con su gira “Las mujeres ya no lloran”, con la que también atrapó la atención de otras celebridades que no dudaron en visitarla tras bambalinas durante sus conciertos en la Ciudad de México. Como Belinda que tuvo un tierno gesto con la cantante y le dio como regalo un ramo de flores, algo que Álex Kaffie no tomó de la misma manera y calificó de “coda” a la artista asegurando que posee los medios para dar algo más costoso.

La intérprete de "Luz sin gravedad" asistió al último show de marzo que Shakira ofreció en el Estadio GNP Seguros de la capital del país, recinto en el que también fue visitada detrás del escenario por celebridades como Eva Longoria, Jessica Alva y Eugenio Derbez, quien también se convirtió en blanco de crítica por parte del periodista de espectáculos debido a que, aseguró, no le había llevado "ni un dulce típico" a la barranquillera aún cuando poseen los medios para un regalo más elaborado.

Álex Kaffie critica a Belinda por el regalo que le dio a Shakira

En el reciente capítulo del canal “Villanovisión” en YouTube, Álex Kaffie habló sobre el encuentro entre Belinda y Shakira tras bambalinas y calificó como “pinch*” el ramo de flores que le entregó como regaló a la cantante colombiana asegurando que pudo haber entregado algo con mayor valor. Críticas a las que se sumó Fede Ramírez asegurando que la también actriz sólo deseaba “figurar” y presumir su foto en redes sociales, tal y como lo habían hecho otros influencers y celebridades, como Aleks Syntek.

“Llegó con un ramo de flores que me pareció bastante pinch* para el dinero que tiene Belinda y para lo que significa Shakira”, dijo Kaffie que también criticó el look de Belinda: “Además de que estuvo muy pinch* el arreglo, ese sombrerito... dicen que ella (Belinda), tiene una cara divina, un cuerpo precioso (...) una de sus debilidades, de sus lados flacos, de lo que es muy insegura es que es muy frentuda y echa mano de sombreros para que lo oculte. El sombrerito de peluche en esta primavera se me hizo nada que ver".

Álex Kaffie se lanza contra Eugenio Derbez por no llevarle nada a Shakira

El también conductor de televisión arremetió con Eugenio Derbez y lo tachó de "codo" asegurando que, contrario a lo que hizo Belinda, él no le llevó nada a la voz de "Ojos así" en el encuentro que tuvieron en su camerino y en el que estuvo acompañado de su esposa, Alessandra Rosaldo, y su hija menor, Aitana.