Mónica Noguera y Vica Andre se reúnen, luego publican una fotografía juntas tras la muerte del Memo del Bosque

En el mundo del espectáculo mexicano, la relación entre Mónica Noguera y el fallecido productor Memo del Bosque ha sido objeto de interés y, en su momento, de especulaciones. Mantuvieron un noviazgo de siete años que culminó en un matrimonio que duró apenas un año. Su separación, a finales de la década de los 90, generó diversas teorías sobre las causas de su ruptura.

Posteriormente, Memo del Bosque inició una relación con la modelo y actriz Vica Andrade. Este nuevo romance surgió poco después de su separación de Mónica Noguera, lo que en su momento desató rumores de una posible infidelidad. Sin embargo, siempre negaron categóricamente que hubiera sido la tercera en discordia.

A pesar de la disolución de su matrimonio con Memo del Bosque, Mónica Noguera mantuvo una relación cordial con su exesposo. Con el tiempo, esta buena relación se extendió también a Vica Andrade, quien llegó a ser amiga de ambos mientras trabajaban en el mismo programa.

Monica Noguera y Vica Andrade demuestran que no hay pelea

Mónica Noguera ha expresado en varias entrevistas que, aunque no mantiene un contacto constante con Vica, no existe ningún resentimiento entre ellas. Incluso, ha manifestado cariño hacia los hijos que Vica y Memo tuvieron en su matrimonio, en su matrimonio no tuvieron hijos.

Tras el fallecimiento de Memo del Bosque el pasado 7 de abril de 2025, ambas demostraron una madurez y un respeto mutuo. Mónica despidió a su exesposo con emotivas palabras, mientras que Vica compartió mensajes de agradecimiento por el apoyo recibido durante este difícil momento.

Recientemente, ambas mujeres se mostraron juntas en una fotografía en sus redes sociales, acompañada de un mensaje que destaca la unión familiar que perdura a pesar de las circunstancias. Este gesto público entre las dos mujeres, junto con sus declaraciones a lo largo de los años, desmitifica cualquier narrativa de conflicto y subraya una relación basada en el respeto , incluso después de haber compartido un vínculo significativo con la misma persona.

"Familia por siempre. Ninguna arma forjada contra mi familia prosperará , porque su mano está sobre nosotros", fueron las palabras que escribió la actriz Vica Andrade como pie de fotografía.

Esta es la polémica publicación. Crédito: @vica_tica

Muchas personas comenzaron a destacar que es un momento bastante lindo y lleno de mucha madurez por parte de ambas, por lo que las felicitaron por la valentía de realizar dicha publicación. Algunos famosos hicieron un comentario al respecto, y estos fueron algunos de los más destacados: