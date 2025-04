Marcela Mistral confiesa tener 5 nanas para sus 3 hijos, su suegra la acusa de no querer cuidar a sus nietos

Las diferencias entre la mamá de Poncho De Nigris y su esposa Marcela Mistral continúan, luego de que ambas reconocieran que la relación no atraviesa el mejor momento e incluso así se ha visto reflejado en diversos momentos cuando grababan podcast juntos.

Doña Leticia Guajardo De Nigris recientemente acusó a su nuera de que no le gusta cuidar a sus nietos “me dio tres nietos muy bonitos y todo que a ella no le gusta cuidar” y añadió “ella no puede soportaros, a ella le gusta nada más trabajar”.

“Ella no puede cuidar a sus hijos porque no los soporta”, aseguró Leticia Guajardo De Nigris.

“En la casa principalmente me apoyan con el tema de limpieza, la ropa y la comida, todo lo que refiere a niños al 95% lo hago yo y mi marido obviamente”, dijo Maricela Mistral Foto: Instagram ponchodenigris

En otro video la mamá del exintegrante de La Casa de los Famosos México dijo que jamás su hijo la ha llevado de vacaciones con él y sus nietos porque su esposa nunca lo permite porque “deben llevar a las nanas”. En las vacaciones familiares siempre aparecen en las postales Poncho De Nigris, Marcela Mistral y los tres hijos que tienen en común: Ponchito, Isabella y Toñito, pero tampoco aparece Ivanna De Nigris la primogénita del también conductor que tuvo con Lucy Garza.

Leticia Guajardo De Nigris también acusó a Marcela Mistral de no permitir que su hijo la lleve de vacaciones con ellos Foto: Instagram leticiagdenigris

Reviven video donde Marcela Mistral revela tener 5 nanas para sus 3 hijos luego de que su suegra asegurara que no quiere cuidarlos

Ante esta polémica, cibernautas revivieron un video donde Marcela Mistral confiesa en entrevista para “Derramando el Té” que tiene un equipo de trabajo muy grande y revela que tiene 5 nanas y “soporten” además afirmó “que hace todo” y “no duermo”.

Cuando la familia sale de vacaciones van con los 3 hijos que tienen en común, la gran ausente es Ivanna De Nigris Foto: Instagram ponchodenigris

La esposa del exintegrante de La Casa de los Famosos afirmó que no es menos mujer por tener ayuda. Cabe mencionar que las declaraciones de la exconductora del clima no son recientes, las realizó antes de que Poncho De Nigris ingresara a La Casa de los Famosos.

“Ay Marcela, te encargas del 5% de tus hijos”, “con razón tan hermosa y relajada”, “5 y dice que ella hace todo, no entendí”, “Poncho trabajando para pagar las nanas”, “Qué sería de Marcela si no se hubiera casado con Poncho?”, son algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas.