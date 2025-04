Luis Miguel y sus grandes amores a quienes les ha dedicado canciones; Michelle Salas está en el top

Amores, música y polémicas han sido parte de la vida de Luis Miguel, quien hoy 19 de abril está celebrando su cumpleaños 55. A diferencia de otros cantantes, “El sol de México” se ha caracterizado por ser reservado para cuidar su vida personal; sin embargo, no ha podido ocultar cuando su corazón está ocupado.

Las mujeres han sido las musas de Luis Miguel y, a continuación, recordamos a sus grandes amores, a quienes les ha dedicado canciones. Pero no todo ha sido en el plano amoroso, ya que una de estas mujeres es su hija, la influencer de moda y belleza Michelle Salas, quien es parte de este selecto grupo.

El repertorio musical de Luis Miguel es amplio debido a que comenzó a cantar cuando era pequeño. Entre sus canciones más exitosas se encuentran “Yo sé que volverás”, “Te necesito”, “La incondicional”, “Entrégate”, “Fría como el viento” y “Tengo todo excepto a ti”, que son las que ha dedicado a mujeres que han sido importantes para él.

Qué canción le dedicó Luis Miguel a su mamá, Marcela Basteri

Uno de los mayores amores de Luis Miguel es su madre, Marcela Basteri, quien desapareció hace años. Esto afectó al cantante, razón por la que le dedicó “Yo sé que volverás”. La canción la escribió Luis Pérez Sabido y los arreglos musicales fueron una cortesía de Armando Manzanero.

“Yo sé que volverás cuando amanezca, aún cuando los demás ya se hayan ido. La cita no ha cambiado, aunque parezca que todo ha naufragado en el olvido”, dice al comienzo “Yo sé que volverás”.

Luis Miguel está celebrando hoy su cumpleaños 55. Foto: Instagram Luis Miguel.

Quiénes son las exnovias de Luis Miguel

La lista de exnovias y amores de Luis Miguel incluye a famosas como Aracely Arámbula, con quien tiene dos hijos. También estuvo vinculado con Issabel Camil, así como con Lucía Méndez. Por ende, sus otras canciones exitosas están dedicadas a las siguientes famosas, según han revelado algunas de estas mujeres:

“Cuánto amor” , canción dedicada a la actriz Aracely Arámbula

, canción dedicada a la actriz “Fría como el viento” , canción dedicada a actriz y cantante Lucía Méndez

, canción dedicada a actriz y cantante “Entrégate” , canción dedicada a actriz y experta en moda Issabel Camil

, canción dedicada a actriz y experta en moda “La incondicional” , canción dedicada a la modelo Daisy Fuentes

, canción dedicada a la modelo “Tengo todo excepto a ti”, canción dedicada a la actriz Alejandra Ávalos

Qué canción bailaron Luis Miguel y Michelle Salas

Aunque la relación de Luis Miguel y Michelle Salas fue complicada, en los últimos años esto mejoró. Ha trascendido que “El sol de México” le dedicó a su hija la canción “Te necesito” y que el día de la boda de ella bailaron “The Way You Look Tonight”, una de las canciones más conocidas de Frank Sinatra.