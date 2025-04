Litzy confiesa cuál es la enfermedad incurable que le ha provocado dolor toda su vida

En una reciente entrevista para el programa "De primera mano", la cantante y actriz Litzy abrió su corazón de manera valiente, compartiendo con el público detalles inéditos de su vida con fibromialgia, una enfermedad crónica que le fue diagnosticada cuando tenía apenas 15 años. A lo largo de su carrera, Litzy ha mantenido su condición en gran parte en privado, pero ahora, después de años de aprendizaje, la actriz decidió hablar abiertamente sobre los desafíos que enfrenta a diario.

Tengo fibromialgia. Desde que tenía 15 me lo detectaron, cuando me lo diagnosticaron me dio una crisis muy fuerte, que estuve en el hospital paralizada, no me podía mover, me tenían que bañar mis papás, declaró Litzy,

De acuerdo con médicos expertos, la fibromialgia es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, provocando dolor generalizado, fatiga extrema e inflamación de los músculos, tendones y articulaciones. Aunque no se conoce una cura definitiva, el diagnóstico temprano y la gestión adecuada de los síntomas pueden ayudar a los pacientes a llevar una vida relativamente normal.

Litzy cuenta cómo lleva su vida con fibromialgia

Este episodio marcaría un antes y un después en su vida, ya que la enfermedad se instaló de manera fulminante y cambió su rutina diaria por completo, pues la fibromialgia no tiene un tratamiento específico, lo que hace que quienes la padecen tengan que recurrir a diversas alternativas para controlar los síntomas. En el caso de Litzy, su enfoque ha sido holístico, combinando terapias físicas, emocionales y cambios en su estilo de vida para manejar su condición lo mejor posible.

La historia de Litzy es un testimonio de fuerza y resiliencia frente a los desafíos de una enfermedad crónica.

Fotografía: Instagram/@litzyoficial

Tampoco tomo medicamento porque no existe un tratamiento específico para la fibromialgia, pero todos los músculos, tendones y articulaciones se contraen. Hay mucha inflamación, mucho dolor [...] He acudido a acupuntura, masajes, fisioterapia, o a nadar, a caminar, la alimentación, tengo que hacer de todo un poco. La terapia psicológica obviamente me ayuda mucho porque lo que he descubierto con el tiempo es que es más emocional que físico, dijo.

Esta perspectiva no es infrecuente en estudios sobre fibromialgia, los cuales han señalado que los pacientes con esta enfermedad a menudo enfrentan no solo el dolor físico, sino también un profundo impacto emocional. Según la Asociación Nacional de Fibromialgia de Estados Unidos, la fibromialgia está estrechamente relacionada con el estrés y la ansiedad, factores que pueden agravar los síntomas; de hecho, la actriz afirmó que las exigencias de su trabajo sí afectan su estado de salud.

Mucho estrés, no dormir bien, mucha presión... cuando estoy protagonizando telenovela, por ejemplo, siento que hay mucha responsabilidad, soy muy aprensiva, yo misma me pongo más presión de la que ya tengo, o sea, me exijo mucho, afirmó.