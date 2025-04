Golpean al influencer Kunno al salir de un antro, entre lágrimas explica lo que pasó

El famoso creador de contenido, Kunno, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales después de compartir varias historias en Instagram en las que denunció que fue víctima de una agresión física y verbal al salir de un centro nocturno del municipio de San Pedro de Garza García en el estado de Nuevo León.

Ante sus millones de seguidores en Instagram el creador de contenido subió varios videos explicando qué fue lo que le pasó y las heridas que le dejó la agresión. El famoso rompió en llanto al asegurar que fue víctima de un ataque homofóbico por parte de un grupo de hombres.

Frente a sus más de seis millones de seguidores en Instagram, Kunno, compartió una fotografía mostrando la herida que tiene en la frente por la agresión que sufrió al salir de un antro de la ciudad de Nuevo León. El creador de contenido lamentó que haya sido victima de un ataque homofóbico.

En este sentido el influencer relató que salió de fiesta con unos amigos, pero después de un rato se fue a su casa. Fue en ese momento donde un grupo de hombres lo comenzó a agredir física y verbalmente. Al principio creyó que todo era una broma, pero desafortunadamente no fue así.

Kunno dijo que uno de sus agresores le dio un golpe en la cara e inmediatamente se fue de la zona. Explicó que debido a la adrenalina no se percató que tenía una herida en la ceja. Al llegar a su casa se sintió muy vulnerable y decidió compartir la historia en redes sociales.

"No podía creer lo que me pasó y de lo que pude escapar, porque literal salí corriendo, no sé con qué fuerzas me solté de estos chicos y corrí", explicó.