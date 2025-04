Así fue como Haley Joel Osment insultó a un policía al ser arrestado por presunta posesión de sustancias

El pasado 8 de abril, el actor Haley Joel Osment fue detenido en un centro de esquí de Mammoth Mountain, California; ahora, han salido a la luz algunas imágenes captadas por una cámara corporal durante el incidente con la policía, mostrando al protagonista de "Sexto Sentido" bastante alterado y gritando insultos a las autoridades, por lo que todo terminó con Osment siendo esposado.

Según los informes, Osment, de 37 años, fue arrestado por cargos de intoxicación pública y posesión de sustancias, pero la situación rápidamente escaló a algo más tenso. En las imágenes compartidas por DailyMail, se puede ver al actor visiblemente desorientado y en un estado de confusión, tambaleándose mientras intentaba, sin éxito, mantener sus pantalones subidos mientras se enfrentaba a los oficiales.

La cámara corporal del oficial también captó como el actor cae al suelo para después ser esposado, todo esto mientras insulta a los oficiales y exige ser liberado. Pero uno de los momentos más impactantes del video se produce cuando Osment, visiblemente alterado, grita: "¡Me ha secuestrado un maldito nazi!", mientras acusaba a los policías de torturarlo; esto causó indignación en varias comunidades que lo acusaron de lanzar insultos antisemitas.

Tras el incidente, Osment expresó su horror por el comportamiento mostrado esa noche y se disculpó públicamente por sus palabras; fue por medio del medio internacional People que el actor lamentó profundamente sus acciones y pidió disculpas a la comunidad judía, a la que dijo haber decepcionado con sus comentarios.

Recientemente, Haley Joel Osment se vio afectada por la pérdida total de su vivienda a causa de los feroces incendios forestales que azotaron la región de Los Ángeles. De acuerdo con información revelada por TMZ, el actor también está inmerso en un conflicto con su compañía de seguros, intentando obtener una indemnización adecuada por los daños sufridos, por lo que este proceso le resulta desgastante tanto económica como emocionalmente.

Pero eso no es excusa para usar esta palabra repugnante. De corazón, me disculpo con todos por lo que esto les duele [...] Lo que salió de mi boca fue basura sin sentido. He decepcionado a la comunidad judía y eso me devasta [...] No pido perdón a nadie, pero prometo reparar mi terrible error, finalizó.