Se viraliza FOTO de Elizabeth Gutiérrez junto a William Levy a unos días de la detención del actor

A lo largo de esta semana el nombre del actor de cine y televisión, William Levy, ha estado en boca de todos por su detención en la ciudad de Miami en Florida, Estados Unidos. El famoso nacido en Cuba fue aprehendido por la policía por causar desorden en la vía pública y encontrarse en estado inconveniente.

Días después del escándalo que protagonizó William Levy trascendió que su exesposa, Elizabeth Gutiérrez, estaría involucrada de manera indirecta pues el actor habría sido detenido en un restaurante que le pertenece a una amiga cercana a la famosa modelo.

A pesar del rumor, hasta el momento Elizabeth Gutiérrez, pareja de William Levy por más de 20 años, no ha reaccionado a la detención del actor de telenovelas, sin embargo, recientemente se viralizó una fotografía que los muestra juntos, desatando un sin fin de especulaciones.

Los famosos se separaron hace unos meses. Foto: Elizabeth Gutiérrez y Especial

Se viraliza foto de Elizabeth Gutiérrez y William Levy

Días después de que William Levy fuera detenido en la ciudad de Miami en Florida, Estados Unidos, se viralizó una fotografía que lo muestra junto a su exesposa, Elizabeth Gutiérrez, de quien se separó de manera definitiva en abril de 2024 después de más de 20 años de matrimonio.

En la imagen vemos al protagonista de la telenovela mexicana "Sortilegio" y a la modelo junto a sus hijos. Al parecer ambos acudieron a un juego de beisbol de su hijo Christopher Alexander. A pesar de que la fotografía recientemente se viralizó, lo cierto es que fue tomada semanas antes de la detención de William Levy.

Como te comentamos anteriormente hasta el momento Elizabeth Gutiérrez no ha hablado sobre la detención de su ex, William Levy, sin embargo, trascendió que tiene una relación cercana con la dueña del restaurante donde estaba el actor. La información no ha sido confirmada.

La imagen fue tomada días antes de la detención del actor. Foto: Instagram/@ptv.sidelines

¿Por qué se separaron William Levy y Elizabeth Gutiérrez?

En abril de 2024, Elizabeth Gutiérrez y William Levy anunciaron su separación después de más de 20 años de matrimonio, tiempo en el que procrearon a sus dos hijos. Al parecer las infidelidades del actor fueron el detonante para que su relación llegara a su fin.