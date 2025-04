Kate Cassidy, novia de Liam Payne, revela las últimas palabras que le dijo el cantante antes de morir

Han pasado seis meses desde que el mundo se despidió para siempre de Liam Payne, pero su muerte sigue siendo una herida abierta dentro de la industria musical y para familiares y amigos que siguen procesando su repentino fallecimiento. Aunque son muchos los detalles que aún no se revelan al público, Kate Cassidy, novia del exintegrante de One Direction, dio sus primeras declaraciones sobre el doloroso suceso.

Fue en una entrevista reciente para el podcast "On Purpose", conducido por Jay Shetty, Cassidy compartió detalles de sus últimos momentos juntos y cómo ha enfrentado la dolorosa pérdida. Aunque la famosa había evitado hablar de esto públicamente, el día del incidente compartió en Instagram un emotivo mensaje acompañado de fotografías inéditas de la pareja.

En dicha publicación, Cassidy recordó una nota que Liam le escribió semanas antes de su muerte, donde expresaba su deseo de casarse con ella y estar juntos para siempre. "Sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado", escribió Kate, quien considera a Liam su ángel guardián. Por ello, estas nuevas declaraciones han hecho llorar a más de una persona.

Durante su intevención en dicho podcast, Kate Cassidy compartió detalles de su última conversación con Liam; la influencer contó que ambos habían pasado un día juntos montando a caballo y desayunando antes de que ella partiera hacia Estados Unidos y durante la despedida, Kate expresó repetidamente su amor y cuánto lo extrañaría, pero la respuesta de Payne ahora adquiere un nuevo significado.

No paraba de decirle cuánto lo amaba, cuánto lo iba a extrañar y él me dijo "Kate, vas a perder tu vuelo. Estás actuando como si fuera la última vez que me vas a ver", declaró Kate Cassidy.