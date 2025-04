"Hay dos versiones de la historia": La hija de Gabriel Soto sobre las supuestas infidelidades a Irina Baeva

La semana pasada la actriz de teatro y televisión, Irina Baeva, reveló que su relación sentimental con Gabriel Soto llegó a su fin por las infidelidades que cometió el actor de telenovelas durante los más de siete años que duró su noviazgo. La famosa dijo que toda la información fue pública en los medios del entretenimiento.

A pesar de que no reveló las identidades de las "amantes" de Gabriel Soto, Irina Baeva confesó que su relación terminó por las infidelidades y no por "abandonarlo" cuando el famosos presentó un fuerte problema de salud. El galán de telenovelas prefirió no hablar más del tema.

A una semana de la controversia destapada por Irina Baeva, Elissa, hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, fue cuestionada sobre el nuevo escándalo que involucra de manera directa a su padre. Las declaraciones de la joven se volvieron virales.

La pareja se separó hace unos meses. Foto: Cuartoscuro

Hija de Gabriel Soto habla de Irina Baeva

Hace unos días Gabriel Soto, uno de los actores más famosos en México, cumplió 50 años. En un encuentro con la prensa fue cuestionado sobre su ruptura con Irina Baeva, asegurando que no hablará más del tema ya que es información privada. Dijo que respeta a las personas que dan sus versiones de lo sucedido.

Instantes después los reporteros entrevistaron a Elissa, hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, para conocer su postura sobre las supuestas infidelidades que sufrió Irina Baeva durante el noviazgo con el reconocido actor de telenovelas.

Sin guardarse nada la joven aseguró que siempre "hay dos versiones de la historia" y ella conoce la de su papá, el actor, Gabriel Soto. La joven de 16 años se dijo tranquila ya que sabe la persona que es el famoso de 50 años.

"Siempre he opinado que hay dos versiones de la historia y yo conozco a mi papá", dijo.

Finalmente, Elissa confesó que el 2024 fue un año bastante complicado por los problemas de salud que enfrentó su papá, pero afortunadamente todo ha ido mejorando. En aquel año su padre también se separó de Irina Baeva después de siete años de noviazgo.