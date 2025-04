Fito Páez visita la Esquina de Charly García en Nueva York y declara su amor por el músico argentino

En noviembre de 1983, un álbum no solo se convirtió en un hito dentro del rock argentino, sino que marcó un antes y un después en la historia musical del país: Clics Modernos. La obra maestra de Charly García que presentó una de las reinvenciones más radicales del artista y estableció un nuevo rumbo para el rock en español.

Con una estética innovadora, letras profundas y un sonido que fusionaba la vanguardia del momento y los sonidos clásicos del género, el disco no solo consolidó a García como uno de los más grandes músicos de América Latina, sino que también se presentó como el reflejo de una Argentina en transición tras la dictadura.

Por ello, este disco se quedó grabado en la historia de la música para siempre; pero para que esto se hiciera posible, Charly no caminó solo, pues una de sus más grandes compañías durante este y otros éxitos de su carrera fue Fito Páez, con quien logró construir una complicidad que sigue viva hasta hoy. Así mismo, la admiración de Páez hacia García no se ha detenido y ahora, el intérprete de "El amor después del amor" le hizo honor a su colega visitando la Esquina Charly García en Nueva York.

Fito Páez visita la Esquina Charly García en Nueva York

Si eres fan del rock argentino seguramente sabes por qué este rincón en Nueva York resultó esencial para la evolución del género y si no, aquí te lo explico. Pues resulta que este lugar fue el escenario donde se tomó la icónica foto de portada del disco "Clics Modernos". Y es que más allá de una evolución musical, Charly García sabía que la transformación debía ser total y definitivamente lo logró.

Es así como la portada de "Clics Modernos" lo muestra con el cabello corto, vestido de negro y apoyado contra una pared de una calle neoyorquina, bajo la enigmática leyenda "MODERN CLIX". La imagen fue tomada en la intersección de Walker Street y Cortlandt Alley en Manhattan, lugar que hoy es una parada obligatoria para las y los fans de la música en español.

Ahora bien, la historia detrás de la fotografía no es menor, pues en entrevista con la revista Rolling Stone Argentina, García reveló que inicialmente pensaba titular el disco "Nuevos trapos", pero al encontrarse con una pinta callejera que decía "MODERN CLIX" sintió que esa inscripción anónima sintetizaba el espíritu del álbum: crudo, urbano, urgente.

Desde 2023, gracias a una iniciativa del actor y director argentino Mariano Cabrera, esa esquina lleva oficialmente el nombre de "Esquina Charly García", en homenaje músico y su impacto en la industria musical. De esta forma, Fito Páez no dudó en compartir con sus seguidores su visita hasta la icónica esquina y casi como si se tratara de un guía turístico, el argentino recordó aquellos tiempos que cambiaron el panorama musical para siempre.

"Clics Modernos" no solo redefinió el sonido del rock argentino; cambió las reglas de cómo un artista latinoamericano podía interactuar con la industria global.

Aquí fue donde se sacó la foto de la tapa del álbum que la hizo famosa, donde había un graffiti que es una lástima que hayan borrado. Este es un cacho de historia del mundo alucinante y me siento muy honrado de haber formado parte de toda la aventura de post grabación que fue la que fue la gira maravillosa. Te amo, Charly, gracias por todo lo que nos diste, dijo Fito Páez visiblemente emocionado

¿Por qué "Clics Modernos" fue un parteaguas en la historia de la música?

A cuatro décadas de su lanzamiento, "Clics Modernos" no solo permanece como un ícono dentro del rock argentino ya que es, además, una cápsula sonora de revolución cultural. Editado en noviembre de 1983, el segundo álbum solista de Charly García se convirtió en un parteaguas musical que marcó el pulso de una Argentina que despertaba, herida pero expectante, del letargo dictatorial.

Con su sonido fresco, su lírica aguda y una estética visual audaz, "Clics Modernos" encarnó la sensibilidad de una generación y anticipó el rumbo que tomaría del rock en español en los siguientes años. Y es que el disco logró combinar la tradición del rock nacional con la modernidad de una ciudad como Nueva York, pues fue grabado en los legendarios Electric Lady Studios de Nueva York, fundados por Jimi Hendrix y cuna de grabaciones históricas de artistas como David Bowie, Patti Smith y The Rolling Stones.

Producido junto a Joe Blaney, ingeniero de sonido de The Clash y Prince, el álbum encuentra en la mezcla de ritmos funk, new wave y pop un lenguaje nuevo para contar lo que hasta entonces no se había dicho en voz alta, pues en 1983 Argentina vivía el final de una dictadura militar que dejó 30 mil desaparecidos.

En ese clima de transición hacia la democracia, Charly García no solo cantaba desde el presente, sino que denunciaba el pasado reciente y canciones como "Los dinosaurios", un estremecedor manifiesto contra la represión estatal, se transformaron en himnos generacionales. Por ello, hoy en día se sigue recordando el legado del músico y artistas como Fito Páez, quienes también protagonizaron esta revolución musical, siguen haciéndole honor a uno de los artistas más importantes de la época.