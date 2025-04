Bastian Márquez apuesta por la música mexicana y prepara un corrido para Julio César Chávez

Bastian Márquez atraviesa por uno de los momentos más emocionantes de su carrera profesional, el hijo de la famosa cantante Edith Márquez acaba de lanzar su proyecto como solista desde el género regional mexicano y ya estrenó su primera canción que corresponde a un corrido.

Gracias a la aceptación del público durante la gira que hizo en Estados Unidos, en donde se encargó de abrir los eventos de su mamá, es el impulso que recibió Bastian Márquez para direccionar sus sueños, por lo que ahora se enfoca en la música mexicana, un género que lo abrazó en su llegada y en el que recibió una cálida bienvenida, según cuenta en entrevista para El Heraldo de México.

“Cuando me enteré de que iba a estar de gira por allá (Estados Unidos), le dije que, si me invitaba, que si me permitía abrir sus conciertos. Yo ya tenía rato que no abría sus conciertos. Estuve abriendo un rato aquí en México. Cuando surgió esta posibilidad, pues le pedí la oportunidad, me apoyó, me dijo que sí, con mucho gusto”, dice Bastian Márquez sobre su participación en los eventos de su madre.