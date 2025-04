Influencer le pregunta a JLo a qué se dedica y su reacción se hace viral; en redes responden, "le dio en el ego" | VIDEO

Jennifer López se volvió viral en Estados Unidos y el video ya le está dando la vuelta al mundo, pues el Internet entero no puede dejar de hablar sobre la reacción que la actriz tuvo cuando un influencer le preguntó a qué se dedica; ella, con demasiada sorpresa respondió que es cantante y su vida se basa en el entretenimiento. El momento está dejando opiniones divididas, pues mientras los fans aseguran que actuó con humildad, otros aseguran que le dieron en el ego al no reconocerla.

Fue el influencer Khan (@hikhann_ en TikTok) quien compartió este polémico video que ya acumula más de 10 millones de reproducciones; las imágenes muestran a JLo caminando y viendo los escaparates de tiendas, mientras el joven se acerca a decirle que le encanta su outfit. Segundos después, lanza el: "¿A qué te dedicas?".

Si bien mientras el influecer preguntaba, la famosa de 55 años continuó con su camino, rápidamente volteó a verlo con cara de sorpresa y tratando de asegurarse que había escuchado bien. Fue esta reacción de sorpresa e incredulidad lo que la volvió viral en TikTok, pues es conocida a nivel internacional por canciones como On The Floor o películas como La Madre, El Plan B, Nunca Más o su protagónico en Selena, donde interpretó a la reina del TexMex.

"¿Qué? Soy cantante", responde antes de mencionar su nombre.

Esta fue su humilde reacción a la pregunta. (Foto: TikTok @hikhann_)

Este momento se volvió polémico en redes sociales; sin embargo, hay que recordar que esta no es la primera vez que el influencer Khan hace pasar una incómoda situación, pues hace un tiempo se volvió tendencia por hacerle la misma pregunta a Willem Dafoe, actor recordado por su personaje del Duende Verde. Allí, el famoso brindó sus mejores consejos para encontrar trabajo y qué consejo les da a los jóvenes para conseguir trabajo en la industria.

Reacción de JLo ante influencer que le pregunta a qué se dedica se viraliza en TikTok

Aunque el video original fue del influencer Khan, ya se ha resubido a distintos perfiles y acumula millones de reproducciones y comentarios sobre la reacción de JLo al ser cuestionada de a qué se dedica, esto pese a ser una de las celebridades más importantes de la industria que incluso participó junto a Shakira en el show del medio tiempo del Super Bowl de 2020, se tener canciones populares, importantes películas e incluso su propia marca con productos de belleza, ropa y calzado.

En redes sociales ya se leen comentarios como: "Mariah Carey se reirá de esto toda la semana", "jaja le dio justo en el ego", "eso ha de ser actuado, ella no es así de platicona con la gente", "la hizo sentir persona y no famosa, no veo que le haya afectado porque contestó bastante bien", "le dieron en el ego" y "me gustó, capturó la escencia de un famoso siendo no famoso, pero sorprendido pero humilde a la vez" y "JLO: me ofende que no me conozcas, pero te voy a contestar".

Finalmente, muchos de los comentarios también recordaron que esto no se trató de una broma ni fue con la intención de incomodar a la actriz, ya que el influencer suele realizar este tipo de dinámicas cuando se encuentra a alguna celebridad en la calle.

Luego de este incómodo momento para la cantante y actriz, el influencer logró tener una breve entrevista en la que JLo respondió que lo que más le gusta de su trabajo mencionando que "todo" y que continuó con su carrera porque supo que "era lo que tenía que hacer. Además, habló sobre su look y dio un consejo para triunfar en el entretenimiento: