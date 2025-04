El hijo de William Levy sube estos mensajes tras la detención del actor en Estados Unidos | FOTOS

La mañana del martes 15 de abril te informamos que el actor de cine y telenovelas, William Levy, fue detenido en la ciudad de Miami en el estado de Florida en Estados Unidos. El famoso fue detenido por las autoridades por los cargos de desórdenes en la vía pública y estar en estado inconveniente.

Tras varias horas bajo custodia de las autoridades, William Levy pagó una fianza de 500 dólares, poco más de diez mil pesos mexicanos, y tiempo después obtuvo su libertad. A su salida, el actor negó que haya protagonizado una pelea y que haya rechazado pagar la cuenta de un restaurante, rumor que surgió tras su detención.

A pesar de que no explicó los motivos de su detención, el galán de telenovelas dijo que fue el encargado de que la situación no se saliera de control. William Levy prefirió no entrar en más detalles y abandonó la breve entrevista que concedió con los medios de la farándula.

El actor Foto: Especial

El hijo de William Levy sube estos mensajes

Después de que el nombre del actor de cine y televisión, William Levy, fuera detenido en la ciudad de Miami, Florida en Estados Unidos, los fans del entretenimiento se dieron a la tarea de conocer alguna reacción de sus hijos, sin embargo, hasta el momento ninguno de ellos se ha pronunciado.

En su cuenta en Instagram, Christopher Levy, hijo de la actriz, Elizabeth Gutiérrez, y de William Levy, sí registró actividad en sus redes sociales, pero ninguna relacionada con la detención de su papá, el protagonista de las telenovelas "Sortilegio", "Cuidado con el ángel" y "Pasión".

El joven subió este mensaje. Foto: Instagram/@christopherlevy

Resulta que Christopher Levy compartió varias historias de su reciente partido de beisbol, deporte que práctica desde hace varios años. Por el momento el hijo del actor de cine y telenovelas no ha brindando ninguna postura sobre el reciente escándalo que protagonizó el famoso.

El joven registró actividad en redes sociales. Foto: Instagram/@christopherlevy

¿Qué hizo William Levy?

