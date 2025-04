Alex Bisogno le responde a Pati Chapoy y le manda un mensaje a la exesposa de Daniel Bisogno | VIDEO

La polémica por la herencia del fallecido conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno, continúa después de que Alex Bisogno concediera una entrevista en la que le respondió a la conductora de TV Azteca, Pati Chapoy, quien le pidió dejara en paz a Cristina Riva Palacio y a Michaela.

A inicios de la semana, Alex Bisogno, subió un comunicado en Instagram asegurando que no existe disputa por la herencia de Daniel Bisogno, sin embargo, harán lo posible para que se cumpla su voluntad de proteger a Michaela y a su papá. Además dijo que Cristina Riva Palacio rompió todo tipo de comunicación con ellos, desapareció las cenizas de Daniel Bisogno y cambió la chapa de una de las propiedades.

Ante esta situación, Pati Chapoy le dijo a Alex Bisogno que no metiera cizaña pues no existe ningún pleito por la herencia de Daniel Bisogno ya que todo quedará en manos de Michaela, pero actualmente es administrado por Cristina Riva Palacio. La conductora destapó que las cenizas se las llevó Alex Bisogno y la chapa fue cambiada después de que una persona sacó objetos de esa propiedad.

Los famosos dieron su versión sobre la herencia de Daniel Bisogno. Foto: Ventaneando y Alex Bisogno

Alex Bisogno le responde a Pati Chapoy

Después de la controversia que surgió por la supuesta disputa por la herencia de Daniel Bisogno, Alex Bisogno concedió una entrevista con el programa "La Taquilla", conducido por el periodista, René Franco. En la plática habló sobre toda la controversia que ha surgido en las últimas horas.

En este sentido el exconductor de "Al Extremo" dijo que está muy "consternado" y "triste" por todo lo que está sucediendo pues está seguro que su hermano, Daniel Bisogno, no lo hubiera querido así. Posteriormente le respondió a Pati Chapoy al decir que ni él ni su hermana están peleando por la herencia.

Sin guardarse nada, Alex Bisogno dijo que no quiere recibir ni un peso de la herencia de Daniel Bisogno, pero sí busca que se cumpla su voluntad, que era el bienestar de su hija, Michaela, y el de su papá. El conductor aseguró que luchará para que se respete el deseo de su fallecido hermano.

"Estoy consternado, triste, muy sacado de onda. Él no hubiera querido que la familia se distanciara. Los hermanos no estamos peleando absolutamente nada, no quiero un peso de Daniel, no me interesa. No estoy peleando una herencia, pero sí la voluntad de Daniel", dijo.

En cuanto a la controversia con Cristina Riva Palacio, Alex Bisogno aseguró que posiblemente la ex de Daniel Bisogno está siendo mal asesorada ya que no la considera una mala persona ni que tenga malas intenciones. El conductor espera que todo se solucione y no se haga un problema más grande.