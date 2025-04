William Levy da sus primeras declaraciones de lo que ocurrió antes de ser encarcelado por una pelea

Este martes 15 de abril, el mundo del espectáculo y el entretenimiento en los Estados Unidos se despertó con la noticia de que uno de los más reconocidos actores latinoamericanos, William Levy, tuvo que ser ingresado a un centro de detenciones después de que se orquestara una pelea en la vía pública.

De manera inmediata comenzaron a correr las noticias sobre el arresto del actor de origen cubano. Durante las primeras horas del día tuvo que presentarse ante un juez del estado de Florida, donde se le otorgó una fianza de 500 dólares, alrededor de los 10 mil pesos. Se la acusa por cargos como estar en estado inconveniente, causar alboroto en las calles e incluso de invadir propiedad privada.

De acuerdo con revelaciones de la revista HOLA! en los Estados Unidos, se trató de una pelea golpes con otro sujeto, misma que terminó en un local donde no tenían permiso de estar. Por el momento se sabe que está libre, se encuentra en su casa y está acompañado de todos sus hijos, así como gente cercana en la que confía.

El actor paga una fianza de casi 2000 pesos para seguir su proceso en libertad. Crédito: @williamlevy

William Levy da su versión luego de ser arrestado

Fue durante la tarde de este martes cuando salió de su casa para atender a los medios de comunicación que se dieron cita en el lugar de manera inesperada. Con algunas cuantas palabras dio su versión de los hechos y las cosas que pasaron momentos antes de que tuviera que ser trasladado hasta un centro de detenciones para pasar la noche.

El actor habló sobre los últimos rumores, pues el medio People en español aseguró que se negó a pagar la cuenta porque le quisieron cobrar una cifra exorbitante después de que pidiera una ronda de tragos para muchas personas. Además, se dice que la persona a la que agredió habría sido uno de los meseros que lo estaba atendiendo.

Al respecto, William Levy aseguró que fue él mismo la persona que estuvo cuidando en todo momento que la situación no se saliera de control, aunque no fue claro con los detalles que sucedieron, dijo que no tiene nada que ver con el hecho de que no quisiera pagar la cuenta en el restaurante donde se encontraba con diversas personas cercanas.

El encuentro con la prensa fue bastante rápido y se fue de momento a otro. Aunque se le planteó la posibilidad, no respondió sobre las agresiones, ataques ni cargos de los que se le acusa. Ahora tendrá que presentarse ante un juez para saber si recibirá sentencia o habrá reparación del daño.

¿William Levy podría ir a prisión?

De acuerdo con medios especializados, William Levy tendría que pagar una fuerte cantidad de dinero por los cargos a los que se enfrenta; sin embargo, podría llegar a un acuerdo con las partes afectadas para evitar ir a prisión o por lo menos para no llegar a un juicio en donde tendría que defenderse y así evitar ser encarcelado.

El tiempo que puede llegar a enfrentar en prisión es de hasta dos años por invadir propiedad privada o comercial. De acuerdo con las leyes locales, no importa si hay un permiso explícito para ingresar a la propiedad, cuando el sujeto comete una mala conducta, se transforma en una invasión.