Wi Ha Jun, actor del Juego del Calamar, cancela su Fan Meeting en México, ¿cómo pedir un reembolso?

OCESA dio a conocer la cancelación del evento "A Wively Day" del actor surcoreano Wi Ha Jun, el cual estaba programado para llevarse a cabo el 21 de abril en el Teatro Metropólitan. Esta decisión se debe a la cancelación de la gira completa por Latinoamérica del artista.

La empresa, a través de un comunicado lamentó los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar a los fanáticos que esperaban con entusiasmo este encuentro, además de dar a conocer los pasos a seguir para la devolución del dinero de los boletos que ya habían sido vendidos.

Para aquellos que adquirieron sus boletos en línea, la empresa confirmó que el reembolso total del importe pagado se procesará de manera automática a la tarjeta utilizada para realizar la compra. Los tiempos en que este reembolso se vea reflejado dependerán de las políticas de cada institución bancaria, por lo que se recomienda a los usuarios estar atentos a sus movimientos a través de las aplicaciones correspondientes.

u26a0ufe0fInformaciu00f3n importante sobre el fan meeting de Wi Ha Jun en el Teatro Metropu00f3litan. Posted by OCESA K-pop on Tuesday, April 15, 2025

En el caso de las compras realizadas directamente en taquilla, los asistentes podrán solicitar su reembolso a partir del día 24 de abril de 2025. Este trámite deberá realizarse en la misma taquilla donde se efectuó la compra original, presentando los boletos correspondientes como comprobante, así como el método de pago.

OCESA agradeció también la comprensión del público ante esta situación ajena a su control y reiteraron su compromiso de seguir ofreciendo eventos de calidad. En caso de que haya más noticias al respecto se podrán consultar a través de las páginas oficiales de la empresa o de las agencias del propio actor.

¿Quién es Wi Ha Jun?

Wi Ha Jun está consolidado como una figura prominente en la escena del entretenimiento surcoreano, construyendo una carrera en ascenso tanto en cine como en televisión. Tras completar su servicio militar, debutó formalmente en la actuación en 2012 con el cortometraje "Peace in Them". Sin embargo, fue a partir de 2015 que comenzó a aparecer en proyectos de mayor envergadura, incluyendo la película "Coin Locker Girl".

Su reconocimiento a nivel internacional llegó en 2021 con su destacada participación en la aclamada serie de Netflix "Squid Game". Interpretando al oficial de policía Hwang Jun-ho, su actuación cautivó a audiencias globales, catapultándolo a la fama y abriéndole nuevas puertas en su carrera.

Antes de este éxito masivo, Wi ya había demostrado su talento en películas como el escalofriante filme de terror "Gonjiam: Haunted Asylum" (2018) y en series de televisión como "Something in the Rain" (2018) y "Romance Is a Bonus Book" (2019), mostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y variados.

Tras el fenómeno "Squid Game", la carrera de Wi Ha Jun ha continuado en ascenso. estos son algunos de los proyectos más importantes que agregó a su catálogo: