Pedro Sola llama "viejas inútiles" a Katy Perry y las mujeres que viajaron al espacio

La hazaña que Katy Perry acaba de experimentar al viajar al espacio en una tripulación exclusiva de mujeres no fue del agrado de Pedro Sola, el conductor de espectáculos opinó al respecto y lanzó una crítica a las celebridades que formaron parte del cohete New Shepard de Blue Origin.

Además de la cantante Katy Perry, quienes también estuvieron dentro de la tripulación de Blue Origin fueron la presentadora Gayle King, la periodista, Lauren Sánchez, así como la ingeniera de la NASA Aisha Bowe; la científica Amanda Nguyen; y la productora de cine Kerianne Flynn.

Pedro Sola externó su desacuerdo sobre el viaje en donde solo tripularon mujeres y no dudó en mencionar: “Ay qué horror esas mujeres que se fueron al espacio, compartiendo todo, viejas inútiles, habiendo tantos problemas en el mundo”, momento que llenó de tención el foro de “Ventaneando”.

Los conductores de la emisión no compartieron la opinión de Pedro Sola y mencionaron que se trata de una hazaña importante para la ciencia, el polémico periodista no se retractó de la crítica que hizo sobre el viaje al espacio por parte de New Shepard de Blue Origin.

Katy Perry, Gayle King, Lauren Sánchez, Aisha Bowe, Amanda Nguyen y Kerianne Flynn viajaron al espacio. Foto IG/Katyperry

Es importante destacar que el fragmento de video en donde Pedro Sola critica a las mujeres que formaron parte de la tripulación de New Shepard de Blue Origin fue eliminado de la grabación que comparten diariamente en la página de YouTube de “Ventaneando”.

¿Cuánto pagó Katy Perry por viajar al espacio?

Según información de la página especializada “TechCrunch”, las personas que deseen viajar al espacio con Blue Origin empresa de Jeff Bezos tendrán que pagar una cantidad de 150.000 dólares, es decir más de 3 millones de pesos, que cabe señalar tienen una duración de alrededor de 10 minutos.

Fue en 2021 cuando se realizó el primer vuelo con una tripulación que no necesariamente son astronautas profesionales que busca el turismo en el espacio, en una nave que supera los 100 kilómetros de altitud, momento que cada vez es más atractivo para los millonarios.

¿Qué dijo Katy Perry sobre su viaje al espacio?

En sus redes sociales oficiales la famosa cantante dio a conocer un video que grabó mientras estaba en el espacio, en las imágenes se aprecia el momento en el que Katy Perry está flotando y sostiene una pequeña flor blanca, símbolo que la acompañó en el viaje para recordar a su hija Daisy.

Al llegar a la Tierra, Katy Perry mostró la diminuta flor y besó el suelo, momento que quedó grabado y que ha sido replicado en diversas redes sociales como parte de esta histórica hazaña, que también ha sido criticada por los internautas y famosos como el conductor Pedro Sola.