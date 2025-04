Paty Muñoz llama ratera a Imelda Garza Tuñón, habría usado sus canciones sin permiso

Imelda Garza Tuñón ha estado bajo el foco público en los últimos meses, no solo por el pleito familiar con figuras del espectáculo como Maribel Guardia, sino también por su incursión en el mundo del entretenimiento como cantante y actriz. Viuda de Julián Figueroa y madre del pequeño José Julián, Garza optó por regresar a su carrera en la música y la actuación, aunque su llegada al escenario ha sido más conflictiva que triunfal, con varias controversias que marcaron su retorno a los escenarios.

La más reciente aparición de Garza fue en Monterrey, donde se unió a la puesta en escena "Soltero, casado, viuda y divorciado", pero no como actriz en el reparto principal, sino como parte de un intermedio musical. Durante este segmento, la cantante interpretó varios de los grandes éxitos de la icónica Selena Quintanilla, pero a pesar de la popularidad de las canciones, las críticas el público no se hicieron esperar.

Un error de coordinación previo a su aparición, como el olvido del micrófono antes de salir al escenario, fue solo el comienzo de una serie de inconvenientes que opacaron su participación, pues al subir al escenario, la recepción del público no fue la esperada ya que muchas personas apuntaron a que su voz sonaba desafinada y fuera de tono. Pero si esto no fuera suficiente, a la ola de críticas se sumó Paty Muñoz, llamándola "ratera".

Fue durante una entrevista con el programa "Sale el Sol" que la cantante y modelo Paty Muñoz, quien es parte del grupo musical Las Bandidas, hizo fuertes acusaciones contra Garza, señalándola de haber usado su música y arreglos sin permiso. Según relató Muñoz, el productor Antonio Escobar solicitó la pista de 4 canciones pertenecientes de Las Bandidas, pero no le explicó el propósito de este pedido.

Debutó #imeldatuñón como cantante en #monterrey ( se le olvido el micro ??? ) también fue la madrina de la obra de teatro “Soltero, casado, viudo y divorciado”, la noche del sábado en el Auditorio Cumbres, la ex nuera de Maribel Guardia, presentó un show musical donde interpretó éxitos de la fallecida cantante Selena Quintanilla. #imeldatuñón #selenaquintanilla #maribelguardia #auditoriocumbres

Más tarde, la cantante descubrió que esa misma pista fue usada por Imelda Garza en su presentación en Monterrey, donde, además, se manipuló la mezcla, bajando el volumen de su voz y dejando los coros intactos. Muñoz, visiblemente molesta, no tardó en expresar su descontento, calificando el acto de "robo" y exigiendo que Garza se abstuviera de utilizar el trabajo ajeno.

Ella sabe que ese material es mío, y esta señora no tiene por qué usar el material de otros artistas, que haga lo suyo, que haga su música, que haga sus arreglos, si son covers, que vaya y que los trabaje. ¿por qué trabaja con algo mío?, dijo en dicha entrevista.

De la misma forma, Paty Muñoz instó a Imelda Garza a dejar de "aprovecharse" del esfuerzo ajeno y le pidió que se enfoque en construir su propio camino artístico con dedicación y autenticidad. Además, le recalcó la importancia de respetar el trabajo de los demás y le sugirió que, si realmente desea destacar, debe hacerlo a base de esfuerzo propio.

No señora Imleda Tuñón, haga sus propias cosas, no juegue con el trabajo de los demás, usted ya es mamá, ¡póngase las pilas y no sea ratera!, finalizó.