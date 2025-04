En una mañana llena de dolor, el equipo de Telediario Matutino Ciudad de México anunció la muerte de Karen Gabriela Hernández Vera, una joven productora que, a la edad de 27 años, dejó una huella imborrable tanto en el programa matutino como en los corazones de sus compañeros de trabajo.

La noticia, inesperada y desgarradora, fue compartida durante la transmisión de este 15 de abril por los conductores del noticiero, quienes expresaron su tristeza por la partida de quien fuera una pieza fundamental en el equipo de producción. Fue así como durante la transmisión en vivo del martes, los conductores de Telediario Matutino (Ana Laura Alanís, Liliana Sosa y David Medrano) no pudieron contener el llanto al dar a conocer la muerte de Karen.

Y es que la partida de Karen no solo deja un vacío profesional, sino también humano, pues era conocida por su carisma, pasión por la información, liderazgo entre bastidores, así como su forma cercana y entusiasta de comunicarse con su equipo y el público, tanto en pantalla como a través de redes sociales, donde compartía contenidos personales y relacionados con la moda, una de sus grandes pasiones.

Hasta ahora, no se han emitido comunicados oficiales que aclaren las circunstancias del fallecimiento de Karen, pues se piensa que familia y su prometido decidieron vivir este doloroso proceso de manera privada, alejados del foco mediático y resguardando su intimidad mientras atraviesan un duelo tan repentino como devastador.

La noticia del fallecimiento de Karen fue un golpe inesperado para todos en Telediario, por lo que los conductores del programa matutino no pudieron ocultar su consternación. Ana Laura Alanís expresó que Karen, quien era cariñosamente conocida como "Señorita Productora", no solo era una profesional excepcional, sino también una amiga cercana y una persona que irradiaba una energía positiva que contagiaba a todos a su alrededor y recordó cómo Karen se encargaba de coordinar el trabajo de su equipo, muchas veces en condiciones de estrés y con poco tiempo, pero siempre con una sonrisa y dispuesta a apoyar a todos.

Por su parte, Liliana Sosa describió a Karen como una joven alegre y positiva, cuya presencia en el set siempre se caracterizó por su buen ánimo y su capacidad para hacer que los demás se sintieran cómodos. Finalmente, David Medrano destacó la cantidad de amigos y compañeros que Karen dejó atrás, resaltando su naturaleza generosa y su dedicación tanto en lo personal como en lo profesional.

Medrano también comentó que Karen tenía una gran capacidad para hacer que todos se sintieran parte de un equipo, y agregó que, aunque su partida dejaba un profundo dolor, confiaba en que su espíritu seguiría vivo entre quienes la conocieron y trabajaron con ella.

Con tan solo 27 años, Karen Gabriela se convirtió en una figura emblemática dentro de su equipo. Su historia, marcada por la constancia y la pasión, es similar a la de muchas otras jóvenes periodistas y productoras en América Latina, que trabajan en condiciones desafiantes, con horarios extremos y sin reconocimiento público, pero con la convicción de estar contribuyendo a una sociedad más informada. El periodismo mexicano enfrenta una profunda pérdida con el fallecimiento de Karen Gabriela, productora del noticiero matutino de Telediario Ciudad de México, quien murió a la edad de 27 años.

Fotografía: Instagram/@gaabvera

Además de su trabajo en televisión, Karen también compartía en redes sociales fragmentos de su vida cotidiana, especialmente relacionados con moda y estilo. Este aspecto de su personalidad la hacía cercana a una audiencia joven que encontraba en ella un modelo de autenticidad, pues lejos de pretender una imagen artificial, Karen mostraba cómo podía combinar su trabajo en medios con sus intereses personales, creando una narrativa integral de lo que significa ser mujer, joven y profesional en un entorno competitivo.

Hoy te pedimos que no vueles alto, que te quedes aquí con nosotros, que nos cuides, que nos sigas alegrando las mañanas, que nos sigas compartiendo tu sonrisa. No te vamos a extrañar, te vamos a llevar en el corazón como sabemos que tu nos llevaste en el tuyo. Gracias Karen por enseñarnos que en el amor y la alegría no hay limitaciones porque vivir en el recuerdo de los que te conocieron es no morir, finalizaron.