Reportera llora en plena transmisión al reportar que murieron amigos y personas cercanas | VIDEO

La tragedia de la discoteca Jet Set es una de las más comentadas de los últimos tiempos, lugar donde murieron cientos de personas después de que se desplomara el techo durante un espectáculo. Sin duda, uno de los momentos de mayor tristeza para los amantes del merengue o de la música en general.

Esto ha sido reportado por decenas de miembros de la prensa. Reporteros han estado cubriendo la noticia desde el lugar, completamente en vivo. Esta es la razón por la que una periodista rompió en llanto el mismo día que se dio por terminada la búsqueda de sobrevivientes, buscando únicamente cadáveres.

Se trata de Irindira Navarro, quien forma parte del programa "Despierta América". Al momento de dar uno de los últimos reportes de la tragedia, recordó que en el lugar murieron amigos y personas cercanas, por lo que el dolor de estar ahí parada, cubriendo minuto a minuto, es doble.

Estas fueron sus palabras completamente en vivo, donde incluso rompió en llanto mientras intentaba contener la calma frente a la gente.

"Se cumple tercer día de duelo y en la zona de la tragedia huele a muerte. Se siente ese hedor que emana de la zona del desplome donde se encuentran las autoridades en la recuperación de cadáveres. Ya no hay esperanza de encontrar sobrevivientes. Esto duele doble porque ahí dentro estaban amigos. Más allá de la labor periodística, hay un factor humano que toca esta fibra. Uno no piensa que va a dar noticias de seres queridos, que ellos sean el centro de una noticia. Me ha tocado informarlo, soportar el dolor, ver la desesperación, angustía de familias, ver que sus hijos se quedaron sin sus padres, ver que familias perdieron 5 miembros"