Luis R Conriquez confirma lo que hubo detrás de los destrozos en su concierto de Texcoco

El cantante Luis R. Conriquez emitió un comunicado a través de sus redes sociales expresando su profundo pesar por los incidentes ocurridos durante su presentación en el Palenque de la Feria de Texcoco el pasado 11 de abril. El artista, conocido por su estilo de corridos bélicos, reconoció la complejidad de la situación y afirmó que su prioridad es complacer a su público, al que se siente profundamente agradecido.

Conriquez señaló que, como artista, se apegará a las nuevas normas gubernamentales que restringen la interpretación de corridos, aunque esto implique modificar el estilo que lo ha caracterizado y que le ha ganado el cariño del público. El cantante describió los hechos ocurridos en Texcoco como "lamentables", ya que pusieron en riesgo la seguridad y la integridad de los asistentes, así como la de su equipo de trabajo y la suya propia.

"Sé de antemano, que esto es una situación compleja, porque si algo me ha caracterizado es el estilo musical con el que interpreto historias que el pueblo relata, con las que me he ganado el cariño del público. Los lamentables hechos ocurridos anoche en el recinto, atentaron no solo contra la seguridad y por tanto la vida del público, así como también la integridad de mi equipo de trabajo y la mía"