"Soy buena amiga, me callo": Galilea Montijo al ser cuestionada sobre Inés Gómez Mont

En días reciente el nombre de la conductora de televisión, Inés Gómez Mont, ha figurado en los distintos medios del entretenimiento después de que se confirmara que sus cuentas bancarias y la de su esposo, Víctor Álvarez Puga, fueron descongeladas, aunque aún tienen ordenes de aprehensión vigentes.

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó que la exconductora de "Ventaneando" y su pareja sentimental son investigados por una serie de fraudes en un sistema de pensiones. Tras los señalamientos la pareja se habría ido a vivir a Estados Unidos y evitado la extradición a México por medio de una serie de amparos que han tramitado.

Después de que el nombre de Inés Gómez Mont volviera a resonar en la industria, su amiga, Galilea Montijo, una de las máximas figuras de Televisa, concedió una entrevista en la que fue cuestionada sobre la reciente información que surgió sobre el proceso legal de la exconductora de TV Azteca.

En un evento al que acudió, Galilea Montijo, titular del "programa Hoy", fue cuestionada sobre Inés Gómez Mont, con quien tenía una gran amistad fuera de los foros de televisión. A pesar de la insistencia de los medios, la famosa nacida en Guadalajara, Jalisco, prefirió no hablar sobre el tema.

En el encuentro con distintos medios, la conductora estrella de "La Casa de los Famosos México" aseguró que no tenía nada qué decir sobre el tema de la Inés Gómez Mont, excolaboradora de TV Azteca. Segundos después abandonó la entrevista mientras confirmaba que no sabía nada de su amiga.

"No tengo nada qué decir, no sé nada, no sé nada", dijo Galilea Montijo.